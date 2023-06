macOS Sonoma: Desktop-Personalisierung mit interaktiven Widgets

Eine der spannendsten mit macOS 14 Sonoma angekündigten Funktionen dürften die interaktiven Widgets sein. Mac-Nutzer haben auf diese Weise die Möglichkeit, sich ein umfassend personalisiertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Ältere Mac-Besitzer denken hier zunächst vielleicht an das Mac-Dashboard, doch die neuen Widgets bieten weitaus flexiblere Optionen.

Zunächst einmal befreit Apple die Mini-Apps aus der Mitteilungszentrale des Mac und ermöglicht es dem Nutzer, diese an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm zu platzieren. Auf diese Weise sollen die im Widget angezeigten Informationen jederzeit und sofort zur Verfügung stehen. Mit diesem Anspruch ist allerdings die Gefahr verbunden, dass die Widgets beim Arbeiten stören oder auch ablenken. Apple will dem zuvorkommen, indem die Widgets automatisch aufgehellt werden und in den Hintergrund treten, sobald der Nutzer ein Programm öffnet. Zudem passen sich die neuen Widgets für eine harmonische Einbindung auch farblich an das jeweils aktive Hintergrundbild an.

Auch iPhone-Widgets kommen auf den Mac

Zusätzliche Widgets lassen sich jederzeit über die sogenannte Widget-Galerie einbinden. Als Besonderheit finden sich hier nicht nur die direkt für den Mac bereitgestellten, sondern auch gemeinsam mit iPhone-Apps verfügbare Widgets.

Hat der Mac-Nutzer ein iPhone, das sich in der Nähe und im selben WLAN-Netzwerk befindet, so kann man die darauf vorhandenen Widgets auch auf dem Computer verwenden. Im Hintergrund arbeitet die von Apple „Continuity“ oder auch „Integration“ genannte Funktion zum Austausch von Inhalten auf verschiedenen Geräten. Die App selbst läuft weiter auf dem iPhone, das zugehörige Widget kann inklusive möglicherweise vorhandener interaktiver Funktionen aber auch auf dem Mac genutzt werden.

Die interaktiven Widgets von macOS Sonoma erlauben es natürlich auch, mit auf dem Mac vorhandenen Anwendungen zu interagieren und beispielsweise Erinnerungen abzuhaken, Medien abzuspielen oder Smarthome-Funktionen zu steuern.