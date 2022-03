Auflösungsumschalter „Display Menu“ für Apple-Prozessoren optimiert

Wir nehmen die neue Version von Display Menu zum Anlass, an die mittlerweile seit zehn Jahren erhältliche App von Thorsten Karrer zu erinnern. In der Mac-Menüleiste platziert, ermöglicht die Anwendung das schnelle Umschalten zwischen verschiedenen Bildschirmeinstellungen per Mausklick.

Aktuell wurde Display Menu in Version 2.2.4 veröffentlicht und zeigt sich jetzt auch mit nativer Unterstützung für Apple-Prozessoren ausgestattet.

Display Menu ist quasi ein erweitertes Kontrollfeld für die Monitorauflösung, dass vom Anwender konfiguriert in der Mac-Menüleiste bereitsteht. Man kann neben der Bildschirmauflösung auch die Bildwiederholrate konfigurieren oder auf Bildschirm-Spiegeln umschalten. Für die Vollversion mit Zugriff auf Retina-Auflösungen, AppleScript-Unterstützung und der Möglichkeit, Lesezeichen anzulegen, fallen 1,99 Euro per In-App-Kauf an.