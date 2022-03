Renderings sollen Mac Studio und neues Apple Studio Display zeigen

Wer gedacht hat, Apples nächster Desktop-Mac mit hauseigenem Prozessor wird kleiner als der bisherige Mac mini, hat sich geschnitten – zumindest wenn es nach dem YouTuber Luke Miani geht. Dieser sieht mit Verweis auf eigene Quellen einen eher klobigen Mac-mini-Klotz auf uns zu kommen, mit dessen Optik wir uns erstmal nicht unbedingt anfreunden können.

Beim Blick auf das ungewöhnlich anmutende Ungetüm stellt sich natürlich direkt die Frage, wie ernst man den YouTuber nehmen kann, und für Miani spricht eigentlich nur, dass er – sollte seine „Enthüllung“ frei erfunden sein – ganz sicher seinen mit mehr als 350.000 Abonnenten vergleichsweise gut laufenden YouTube-Account in Mitleidenschaft zieht.

Erste Hinweise auf einen neuen, wahrscheinlich „Mac Studio“ genannten Apple-Rechner haben wir am Wochenende gesehen. Verbunden damit kam auch wieder die Diskussion um einen neuen externen Apple-Bildschirm auf. Auch hier hat Miani ein paar Grafiken beizusteuern, die im Wesentlichen auf Apples hochpreisigem XDR-Display basieren. Die voraussichtlich 27 Zoll große „Günstigvariante“ davon soll Apples alten Produktname „Apple Studio Display“ aufgreifen und auf den Einsatz von Mini-LEDs verzichten.

Neue Farben für iPhone 13 und iPad Air

Miani will darüber hinaus auch mit „Enthüllungen“ im Bereich der für morgen erwarteten Mobilgeräte punkten. Die Hinweise könnten aber auch auf mit Blick auf die Produktentwicklung in letzter Zeit basierenden Spekulationen beruhen. So soll Apple das iPhone 13 von morgen an auch in Grün verkaufen. Hier wäre zumindest das Angebot einer zusätzlichen Farbe nicht überraschend, wurde mit Apples Frühjahrs-Event im vergangenen Jahr doch auch eine zusätzliche Farbvariante für das damals aktuelle iPhone 12 freigegeben. Das neue iPad Air wird ebenfalls ziemlich sicher wieder mit verschiedenen Gehäusefarben erhältlich sein, und hier würde uns das von dem YouTuber prognostizierte Angebot einer Version in Violett analog zum bereits erhältlichen iPad mini ebenfalls nicht sonderlich überraschen.