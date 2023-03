Auf der Zielgeraden: Apple Headset mit erstem großen Auftritt

Die Gerüchte um Apples Mixed-Reality-Headset kannten in den zurückliegenden Jahren eigentlich nur eine Richtung: die nach hinten. Mals sorgten technische Unzulänglichkeiten für Rückschläge, mal wollte die Hardware nicht so, wie es Apples Ingenieuren vorschwebte.

Sind Mixed-Reality-Headsets bald allgegenwärtig?

Schenkt man den üblichen Verdächtigen mit ihren für gewöhnlich gut unterrichteten Quellen glauben, dann sorgten auch Apples Anspruchshaltung und die Pandemie dafür, dass die Präsentation des Apple-Headsets immer wieder aufgeschoben wurde. Nun jedoch scheint mit der bevorstehenden WWDC-Entwicklerkonferenz im Sommer ein Termin bevorzustehen, den Apple diesmal nicht verstreichen lassen wird.

„Fight Club Demo“ im Steve Jobs Theater

Um sich gegen Metas Quest Pro zu behaupten muss Apples Mixed-Reality-Headset in die Hände der Entwickler-Community. Damit dies geschehen kann muss Apple die AR/VR-Brille aber erst mal vorstellen. Wie genau diese Vorstellung ablaufen wird, wurde Apple-intern nun durchexerziert.

Mit einem Auftritt vor gut 100 der wichtigsten Apple-Manager im so genannten Steve Jobs Theater in Cupertino soll Apples nächste große Produktkategorie in der letzten Woche eine Art Generalprobe hinter sich gebracht haben, in der es diesmal nicht um den aktuellen Stand der Entwicklung, sondern um einen Vorgeschmack dessen gegangene sein soll, mit dem man sich in wenigen Wochen an die Öffentlichkeit wenden werde.

Dem Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg zu folge werden Präsentationen wie diese Apple-intern als „Fight Club Demos“ bezeichnet. Eine Anspielung auf das Filmzitat „The first rule of fight club is you do not talk about fight club“ aus dem 1999 veröffentlichten Kinofilm „Fight Club“ mit Brad Pitt und Edward Norton.

$3000, kleiner Akku, ohne „Killer-App“

Apple ist sich also sicher: Trotz eines nicht ganz klaren Einsatzzweckes, eines externen Akkus, der alle paar Stunden ausgetauscht werden will und einem voraussichtlichen Verkaufspreis von rund $3000 ist das Headset reif für seine Premiere.

Das ist Apples Headset: Alle Details zur Reality Pro

Bis wir das Headset, das auf Namen wie „Reality Pro“ oder „Reality One“ hören könnte, zu Gesicht bekommen, dürften keine drei Monate mehr verstreichen.