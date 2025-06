Audio-Verbesserungen für Apple TV: Passthrough und externe Lautsprecher

Das Update auf tvOS 26 hat zwei Funktionserweiterungen im Gepäck, die zumindest für einen Teil der Besitzer von Apples Set-Top-Box von besonderem Interesse sein dürften und das Potenzial haben, das Audioerlebnis mit dem Gerät deutlich zu verbessern. Neben der Option, vorhandene AirPlay-Lautsprecher dauerhaft als Ziel für die Audioausgabe auszuwählen, erhalten Geräte unter tvOS 26 die Möglichkeit, Audiosignale unverändert an andere Geräte durchzuleiten, die dann deren Verarbeitung übernehmen.

Diese „Audio Passthrough“ genannte Funktion bringt ihre Vorteile dann zur Geltung, wenn Apple TV mit Audio-Codecs konfrontiert wird, die das Gerät selbst nicht unterstützt oder sie standardkonform verarbeiten kann. Beispielsweise bemängeln Nutzer seit Jahren, dass Apple TV keine DTS-Formate unterstützt. Aktuelle Audioreceiver oder Soundbars können diese jedoch verarbeiten.

Mit der Änderung wird es künftig möglich sein, von Apple TV nicht nativ unterstützte Formate an solche Geräte weiterzuleiten, um eine korrekte Audioverarbeitung ohne Abstriche zu ermöglichen. Apple kennzeichnet die für tvOS 26 angekündigte Option derzeit allerdings noch als Beta. Zudem ist zu beachten, dass Apple bislang nur die Basis für diese Funktion geschaffen hat und es nun an den Entwicklern von Streaming- und Medien-Apps liegt, die Schnittstelle in ihre Anwendungen zu integrieren.

AirPlay-Boxen statt TV-Lautsprecher

Die erweiterte Unterstützung von AirPlay-Lautsprechern haben wir bereits angerissen, als wir über die Keynote-Neuerungen rund um Apple TV berichteten.

Die überarbeiteten Einstellungen für die Set-Top-Box bieten nun die Möglichkeit, mit AirPlay kompatible Lautsprecher dauerhaft als Ziel für die Audioausgabe von Apple TV auszuwählen.

Als Besonderheit ist hier anzumerken, dass sich diese Auswahl lediglich auf den Ton der Medienwiedergabe selbst bezieht. Systemklänge werden weiterhin über die TV-Lautsprecher ausgegeben, was sicherlich auch sinnvoll ist. Allerdings kommt auch das Audio von Spielen weiterhin über die Lautsprecher des Fernsehgeräts, hier wäre die Ausgabe über externe Lautsprecher zumindest in Teilen sicher attraktiver.