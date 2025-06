WOW Live-Sport und Premium werden deutlich teurer

Nicht nur für Sky selbst, sondern auch für deren Ableger WOW TV muss man künftig zum Teil deutlich mehr bezahlen. Bestandskunden werden von dem Videodienst derzeit per E-Mail darauf hingewiesen, dass sie zum Teil mit deutlichen Preiserhöhungen rechnen müssen.

Besonders betroffen ist das Monatsabonnement von WOW Live-Sport. Hier muss man künftig jeden Monat 9 Euro mehr berappen, der Preis erhöht sich von derzeit 35,99 Euro auf 44,99 Euro.

WOW Live-Sport beinhaltet alle Freitag- und Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga sowie weitere Wettbewerbe aus den Bereichen Fußball, Motorsport, Golf und Tennis.

Der Preis für das Jahresabo des Sportpakets bleibt derweil bis auf weiteres unverändert. Bei einem Abschluss für mindestens zwölf Monate zahlt man während der Vertragslaufzeit deutlich weniger – nämlich 29,99 Euro pro Monat. Nach Ablauf dieses Jahres wechselt das Abonnement jedoch automatisch auf die monatliche Abrechnung für ebenfalls 44,99 Euro.

WOW Premium: Der „Pflichtkauf“ wird ebenfalls teurer

Begleitend dazu macht WOW auch die sogenannte Premium-Option um einen Euro teurer. Hier werden in Zukunft monatlich 6 Euro statt bisher 5 Euro fällig. Um WOW Premium als Ergänzung zu einem Standardabo des Videodienstes kommt man eigentlich nicht herum, wenn man etwas höhere Ansprüche an die gebotene Bild- und Tonqualität stellt. Dieser Zusatzdienst, der gegen Aufpreis erhältlich ist, bietet nicht nur Werbefreiheit, sondern ermöglicht zudem die Wiedergabe in Full-HD-Qualität (1080p) sowie – sofern von den Inhalten unterstützt – mit Dolby-Surround-Sound. Standardmäßig bekommt man bei WOW bescheidene 720p und nur einfachen Stereoklang geliefert. WOW Premium ermöglicht zudem die Wiedergabe von zwei parallelen Streams.

Die erhöhten Preise betreffen neue Abonnenten und Bestandskunden gleichermaßen. Für letztere werden die Preisanpassungen zusammen mit dem ersten neuen Abrechnungszeitraum ab Juli aktiv. Die neuen Preise und die damit verbundenen Konditionen lassen sich auch in der Preisübersicht zum Sport-Abo von WOW einsehen.

Mit waipu.tv für 39,99 Euro

Die neue Preisgestaltung von WOW macht deren aktuelle Werbeaktion mit waipu.tv deutlich attraktiver. Hier bekommt man aktuell ein Jahr lang WOW Live-Sport in Verbindung mit waipu.tv Perfect Plus zum Monatspreis von 39,99 Euro.