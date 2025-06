macOS: Die Tage von Intel-Unterstützung und Rosetta 2 sind gezählt

macOS 26 Tahoe ist das letzte Betriebssystem für Apple-Rechner, das auch noch Macs mit Intel-Prozessoren unterstützt. Das voraussichtlich von Oktober an für alle Nutzer verfügbare Betriebssystem lässt sich auch noch auf älteren MacBook-Modellen ab dem Jahr 2019 sowie auf dem mit einem Intel Core i5 ausgestatteten iMac 5K aus dem Jahr 2020 installieren.

Im kommenden Jahr will Apple die Unterstützung für Intel-Prozessoren komplett streichen. macOS 27 lässt sich dann nur noch auf Computern mit Apple-Prozessoren installieren. Vermutet wurde dieser Zeitplan schon geraume Zeit, im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple dies nun schwarz auf weiß dokumentiert.

Die Tatsache, dass macOS 27 nicht mehr mit Macs mit Intel-Prozessoren kompatibel ist, heißt allerdings nicht, dass Apple die Besitzer dieser Geräte in der Luft hängen lässt. Der Hersteller betont, dass die betroffenen Systeme noch über drei Jahre mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Wir legen die Ankündigung Apples so aus, dass die drei Jahre von der Freigabe von macOS Tahoe an zählen, die Updates also bis in den Herbst 2028 garantiert sind.

Auch Rosetta 2 steuert auf sein Ende zu

Begleitend dazu wird auch Rosetta 2, also die Technologie, um für Intel-Computer programmierte Apps auf Macs mit Apple-Prozessoren lauffähig zu machen, mittelfristig eingeschränkt.

Apple zufolge ist geplant, Rosetta 2 noch über die nächsten beiden großen macOS-Versionen hinweg anzubieten, also neben macOS Tahoe auch noch für das darauf folgende macOS 27. Über diesen Zeitrahmen hinaus plane man, die Rosetta-Funktionalität allerdings nur noch in eingeschränktem Rahmen bereitstellen. Ziel sei es hier, die Funktion einer kleinen Auswahl älterer Spiele zu erhalten, die auf Intel-spezifische Bibliotheken setzen und nicht mehr aktiv gepflegt werden.

Nutzer solcher Spiele müssen darauf hoffen, dass ihre Entwickler sie für Apple-Prozessoren optimieren, um die Ausführung über den von Apple geplanten Unterstützungszeitraum hinaus zu ermöglichen.