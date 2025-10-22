Technische Hürden: Apple verschiebt faltbares Riesen-iPad

Apple soll seit mehreren Jahren an einem iPad mit faltbarem 18-Zoll-Bildschirm arbeiten, dessen Markteinführung ursprünglich für 2028 vorgesehen war, nun soll diese auf frühestens 2029 verschoben worden sein.

Bereits im Handel: Das MateBook Fold von Huawei

Das berichtet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Grund seien technische Schwierigkeiten bei Gewicht, Funktionsumfang und Displaytechnik. Das Gerät mit dem internen Codenamen „J312“ ähnelt im geschlossenen Zustand einem Notebook mit Aluminiumgehäuse auf beiden Seiten. Aufgeklappt entspricht es in etwa der Fläche eines 13-Zoll-Laptops.

Apple will zudem die bei Faltbildschirmen häufig sichtbare Knickstelle so weit wie möglich reduzieren. Dieses Ziel verfolgt das Unternehmen auch bei einem separat geplanten faltbaren iPhone. Aktuelle Prototypen des faltbaren iPads wiegen jedoch rund 1,6 Kilogramm. Das entspricht dem Gewicht eines MacBook Pro und liegt deutlich über dem aktueller iPad-Modelle.

Preisniveau über bestehender iPad-Modellreihe

Laut Bloomberg dürfte das Gerät rund 3.000 US-Dollar kosten. Damit läge es etwa beim Dreifachen eines 13-Zoll-iPad Pro. Erwartet wird ein Gerät, das zum Beispiel mit dem MateBook Fold von Huawei vergleichbar ist. Das in China erhältlich Gerät verfolgt ein ähnliches Konzept und bringt knapp 1,1 Kilogramm auf die Waage.

Apple will mit dem neuen Gerät die iPad-Sparte breiter aufstellen. Diese verzeichnet zwar für 2025 wieder ein leichtes Wachstum, liegt aber weiter unter dem Umsatzniveau von 2021. Ab heute ist das iPad Pro mit M5-Chip verfügbar. Anfang 2026 folgen neue Air- und Einstiegsmodelle mit M4- und A18-Prozessoren, allerdings ohne tiefgreifende Neuerungen.

Ob das faltbare iPad tatsächlich zur Marktreife gelangt, ist jedoch noch keine ausgemachte Sache. Apple hat in der Vergangenheit immer wieder auch größere Projekte eingestellt, darunter die Arbeiten einem Elektrofahrzeug und den Bau einer günstigeren Variante des Vision-Pro-Headsets.