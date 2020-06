Argus Menu: Entfernte Linux-Server in der Mac-Menüleiste

Die Mac-Freeware Argus Menu hat private Systemadministratoren und Hobbyisten im Blick, die eigene Linux-Server administrieren und deren Funktionalität, Gesundheit und Erreichbarkeit gerne überwachen möchten.

Dafür zeigt Argus Diagramme, die CPU-, RAM-, Festplatten- und Netzwerkaktivität des verbundenen Servers auswerten und übersichtlich präsentieren.

Argus Menu kann in seinen Einstellungen mehrere Server aufnehmen und zeigt deren Kenndaten untereinander an. Um die Kenndaten auszulesen setzt Argus Menu auf die Helfer-Anwendung „argusd“, der auf dem entfernten Server installiert sein muss:

argusd is an application, written in Go, that interfaces with your Linux system to provide the metrics necessary to report on your stats. It opens a socket connection to your Mac’s copy of Argus Menu to stream the server metrics. During setup of a server, you’re guided through installation of argusd, which means running an installer script and providing sudo permissions. The script downloads and installs argusd in /usr/local/bin, and then creates a systemd service to ensure it’s always running. If you ever change your mind about using Argus Menu, you can uninstall argusd with a single button push.