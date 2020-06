Offiziell: eufyCam 2 und 2C unterstützen HomeKit Secure Video

Auf ifun.de haben wir euch bereits am 25. Mai über die Verfügbarkeit von HomeKit Secure Video auf den beiden Anker-Kameras eufyCam 2 und eufyCam 2C hingewiesen – heute bestätigt der Anbieter selbst den laufenden Rollout der neuen Funktion für alle Nutzer.

So hat Eufy jetzt bekanntgegebn, dass die Überwachungskameras eufyCam 2 und eufyCam 2C ab heute aktualisiert werden können, um HomeKit Secure Video zu unterstützen.

Nach Angaben des Anbieters soll die Unterstützung für HomeKit Secure Video ab heute über ein automatisches Software-Update verteilt werden und wird voraussichtlich bis Ende Juni alle Benutzer erreichen.

Anwender können die Firmware-Update-Option in der eufy Security-App nutzen, um die Verfügbarkeit manuell zu prüfen.

Mit HomeKit Secure Video können Benutzer Videoaufzeichnungen von eufyCam 2 und 2C über iCloud ansehen, freigeben und speichern. Apple TV, HomePod oder iPad, die als Home-Hub eingerichtet sind, nutzen die on-device Intelligenz, um die Live-Übertragung von der eufyCam 2 und 2C privat zu analysieren, so dass Benutzer benachrichtigt werden können, wenn Menschen, Tiere oder Fahrzeuge anwesend sind. Ein 10-tägiger Verlauf der Videoaufzeichnungen wird sicher in der iCloud eines Benutzers gespeichert, so dass alle Informationen über das Heimzubehör eines Benutzers durchgehend verschlüsselt und für den Benutzer völlig privat sind.

Zusätzlich können eufyCam 2/2C-Benutzer mit einem 200 GB iCloud-Speicherplan die Aktivitäten von einer eufyCam in der iCloud speichern, während Benutzer mit einem 2 TB-Speicherplan das Filmmaterial von bis zu 5 eufyCams ohne zusätzliche Kosten speichern können. Aufgezeichnete Videoaktivitäten werden nicht auf das iCloud-Speicherlimit eines Benutzers angerechnet.