ARD Mediathek: Aufwertung angekündigt, Themenwelt „Food“ startet

Die gemeinsame ARD-Mediathek der neun deutschen Landesrundfunkanstalten und der im Verbund betriebenen Programmangebote Das Erste, ONE, tagesschau24, ARD-alpha, 3sat, arte, funk, KiKA und phoenix bieten ihren Nutzern fortan die Themenwelt „Food“ an, die Sendungen aus den Bereichen gutes Essen, gesunde Ernährung und nachhaltiges Einkaufen in einer gemeinsamen Kategorie vereint.

Bild: ARD/colourbox

Der Schwerpunktbereich, der zu Weihnachten vor allem klassische Rezept-Ideen präsentieren wird, soll zudem Koch- und Küchentricks bereitstellen.

Zusammengestellt von der WDR Verbraucher-Redaktion, soll die Themenwelt „Food“ durchgehend redaktionell betreut werden und nicht nur archivierte Koch-Sendungen neu aufbereiten, sondern auch über den sprichwörtlichen Tellerrand blicken und sich in hochwertige Dokumentationen mit Ernährungstrends, der Lebensmittelproduktion und den Auswirkungen der Lebensmittel-Industrie auf die Umwelt auseinandersetzen.

Aufwertung der Mediatheken angekündigt

Kurz vor dem bevorstehenden Jahreswechsel hat auch der scheidende ARD-Vorsitzende Tom Buhrow noch mal die Bedeutung der Mediatheken von ARD und ZDF hervorgehoben, deren Zugriffe sich seit 2019 verdreifacht hätten.

In einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kündigte der 63-jährige an, den stark nachgefragten Dokumentationen einen größeren Platz in der Zukunftsstrategie der Mediatheken eingeräumt zu haben. Fortan sollen speziell für die Mediatheken hochwertige Dokumentationen produziert werden. Zudem solle der Wochenanfang zum sogenannten „Info-Tag“ umgebaut werden. Im linearen Programm sollen Dokumentationen einen festen Platz im Montagabend-Programm bekommen.

Feuer & Flamme kommt im Januar zurück

Gute Nachrichten auch für Fans der Dokutainment-Serie Feuer & Flamme – ifun.de berichtete. Diese meldet sich ab 10. Januar 2022 als „online first“-Produktion mit einer neuen Staffel in der ARD-Mediathek zurück:



 

In der Staffel-Beschreibung der ARD heißt es dazu: