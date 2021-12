Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Januar 2022

Kurz vor dem Monatswechsel komplettiert Amazon unsere Übersicht der Neuzugänge bei den großen Video-Streamern im Januar. Über die anstehenden Veröffentlichungen bei Netflix, ZDF und Disney+ haben wir bereits berichtet:

Amazon Prime Video wartet im kommenden Monat mit der 2. Staffel der Comedy-Serie „Binge Reloaded“ auf, geht mit der deutschen Serien-Neuvorstellung „Para“ aus dem rauen Berliner Wedding an den Start und nimmt mit „The Tender Bar“ einen Spielfilm in den eigenen Katalog auf, der eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, die unter der Aufsicht des Regisseurs George Clooney entstanden ist.

Ebenfalls neu: Das Coming-of-Age-Drama „As We See It“:

As We See It folgt Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) und Violet (Sue Ann Pien), Mitbewohner in den Zwanzigern mit Autismus-Spektrum-Störungen, die sich bemühen, einen Job und Freunde zu finden, sich zu verlieben und sich in einer Welt zurechtzufinden, die ihnen manchmal ein Rätsel ist. Mit der Hilfe ihrer Familien und der Hilfe untereinander erleben die drei Rückschläge und feiern Triumphe auf ihren ganz eigenen Wegen zu Unabhängigkeit und Akzeptanz.