AppTimer: Mac-App startet Programme zeitversetzt

Die Mac-Anwendung AppTimer könnte sich als Hilfe für Mac-Besitzer erweisen, die regelmäßig mit knappen Ressourcen zu kämpfen haben. Die Anwendung erlaubt es, Programme zeitverzögert oder auch zu bestimmten Uhrzeiten zu starten.

Vorstellbar wäre es, mithilfe einer solchen App den Startprozess des Mac flüssiger zu gestalten. Statt das Standardset an Apps über die Option zuletzt genutzt direkt nach dem Anmelden zu öffnen, kann AppTimer die Anwendungen zeitlich versetzt starten und somit die Systemlast reduzieren.

Natürlich lässt sich dergleichen auch manuell mit der Maus erledigen. Wer allerdings stets eine größere Zahl von Apps gleichzeitig geöffnet haben muss, freut sich womöglich über eine derartige Arbeitserleichterung.

AppTimer unterstützt zwei Vorgehensweisen. Ihr könnt relative Timer verwenden, um die von euch ausgewählten Programme direkt hintereinander mit vorgegebenem Zeitversatz zu starten, oder ihr legt für einzelne Programme konkrete Uhrzeiten fest, zu denen diese Ausgeführt werden sollen.

Der Entwickler der App sitzt in Deutschland und bietet den Download it der Möglichkeit, bis zu drei Aufgaben zu erledigen und AppTimer auf diese Weise zu testen, kostenlos an. Für die uneingeschränkte Vollversion fallen 1,99 Euro an.