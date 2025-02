Applite: Alternativer Mac App Store mit neuen Funktionen

Die Anwendung Applite gestattet die Installation unterschiedlichster Mac-Applikationen über eine einfache grafische Benutzeroberfläche und kümmert sich anschließend auch um die Aktualisierungen der so installierten Apps. Wir haben euch Applite im März 2024 auf ifun.de vorgestellt.

Ein App Store ohne Bezahlfunktion

Unter der Haube handelt es sich bei dem alternativen Mac App Store ohne Bezahlfunktion um einen grafische Oberfläche für das Kommandozeilen-Werkzeug Homebrew. Applite installiert hier lediglich die von Homebrew verwalteten Casks, Installationspakete beliebter Desktop-Anwendungen.

In Version 1.3 bietet Applite erstmals Unterstützung für sogenannte Drittanbieter-Taps. Damit können nicht nur offizielle Homebrew-Cask-Applikationen, sondern auch externe Softwarepakete über die Applite-Oberfläche installiert und verwaltet werden. Die neuen Pakete erscheinen in der Seitenleiste der App und sind in den Anwendungslisten sichtbar.

Zusätzlich wurde die Darstellung der Cask-Informationen erweitert. Nutzer können sich nun detaillierte Informationen zu installierten Anwendungen anzeigen lassen, darunter Version und Tap-Quelle. Zudem hebt die Benutzeroberfläche veraltete oder deaktivierte Programme hervor.

Im- und Export möglich

Eine weitere Neuerung betrifft die Migration von Anwendungen auf einen neuen Mac. Applite 1.3 ermöglicht es, die Liste installierter Anwendungen in eine einfache Textdatei zu exportieren, um sie später auf einem anderen Gerät wiederherzustellen. Dabei kann Applite auch mit Homebrew-Brewfiles umgehen.

Die aktuelle Version von Applite erfordert macOS 13 Ventura oder neuer und läuft sowohl auf Intel-Macs als auch auf solchen mit Apple-Prozessoren. Applite richtet sich nicht nur an Nutzer, die ihre Homebrew-Pakete nicht über die Kommandozeile, sondern über eine grafische Oberfläche verwalten möchten, sondern auch an solche, die einfach nur neue Mac-Apps entdecken und deren Installation so bequem wie möglich haben wollen.