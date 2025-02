Powerbeats Pro 2 starten mit Herzfrequenzmessung, ANC und H2-Chip

Apples Audio-Marke Beats hat den Dienstagnachmittag zur Ankündigung der Powerbeats Pro 2 genutzt und platziert die neuen In-Ear-Kopfhörer als High-End-Option für sportliche Nutzer.

Das neue Modell ist mit einer Herzfrequenzmessung ausgestattet, die während des Trainings Daten erfassen und an kompatible Fitness-Apps weiterleiten kann. Zudem wurden Klangqualität, Anrufleistung und Akkulaufzeit optimiert.

Leichtere Bauweise

Die neuen Ohrhörer verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie einen Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche durchlassen kann. Beats hebt eine verbesserte Akustik hervor, die räumlichen Klang ermöglichen soll. Ein adaptiver Equalizer passt die Wiedergabe automatisch an den Sitz im Ohr an. Die Anpassung selbst übernimmt Apples H2-Chip, der auch in den AirPods Pro 2 zum Einsatz kommt.

Das neue Modell soll rund 20 Prozent leichter sein als die vorherige Generation. Die Ohrbügel wurden überarbeitet, um einen stabilen Sitz zu gewährleisten. Zudem stehen fünf verschiedene Größen von Ohreinsätzen zur Auswahl, um eine individuelle Passform zu ermöglichen. Die Ohrhörer sind nach IPX4-Standard gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Herzfrequenzmessung

Die Herzfrequenzmessung nutzt optische Sensoren, um den Puls zu erfassen und die Daten in Echtzeit an unterstützte Fitness-Apps zu übertragen. Zu den kompatiblen Anwendungen gehören unter anderem Nike Run Club, Peloton und Slopes.

Die Bedienung erfolgt über Tasten an den Ohrhörern oder per Sprachsteuerung. Nutzer von Apple-Geräten können Funktionen wie automatisches Koppeln oder „Wo ist?“ nutzen. Für Android steht eine App bereit, die zusätzliche Anpassungen ermöglicht.

Beats gibt an, dass die Akkulaufzeit bis zu zehn Stunden pro Ladung beträgt. Mit dem Ladecase soll eine Gesamtspielzeit von 45 Stunden erreicht werden. Das Case unterstützt erstmals kabelloses Laden.

Die Powerbeats Pro 2 sind in mehreren Farbvarianten erhältlich und kosten 299,95 Euro. Der Verkaufsstart erfolgt am 13. Februar über die Apple-Website. Vorbestellungen sind bereits möglich.