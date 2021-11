Apple Business Essentials: Neue Apple-Abos für Unternehmen

Apple bietet seine Business Essentials zunächst testweise auf die USA begrenzt an. Die monatlichen Gebühren starten bei 2,99 Dollar für ein Einzelgerät, im Preis inbegriffen sind hier 50 GB iCloud-Speicher. Das Multidevice-Abo von Apple Business Essentials umfasst bis zu drei Geräte für einen Nutzer und 200 GB Speicher für diesen. Alternativ gibt es hier noch eine Variante mit 2 TB Speicherplatz zum Preis von 12,99 Dollar pro Monat und Nutzer. Vom Frühjahr 2022 an sollen zudem spezielle AppleCare+-Tarife erhältlich sein.

In Verbindung mit der gleichnamigen App Apple Business Essentials will Apple Firmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Apple-Geräten vollumfänglich unterstützen. Dazu gehören das Einrichten der Geräte und das Onboarding der Mitarbeiter ebenso wie Upgrades, priorisierte 24/7-Support-Leistungen und erweiterte Optionen mit Blick auf die Datenspeicherung und -sicherheit.

