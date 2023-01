Werbe-Vorbereitungen für Apples Karten: „Apple Business Connect“ startet

Apple hat Business Connect mit Blick auf kleine Unternehmen entwickelt und bietet diesen denselben Zugang und dieselben Möglichkeiten zur Anpassung ihrer digitalen Präsenz wie globalen Marken. Business Connect ergänzt andere Apple Services, die kleinen Unternehmen dabei helfen sollen, zu wachsen und Kund:innen zu erreichen. Dazu gehören Tap to Pay on iPhone — mit dem Unternehmen Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten und andere digitale Geldbörsen durch einfaches Antippen des iPhone reibungslos und sicher akzeptieren können — und Business Essentials, ein Abonnement, das Gerätemanagement, 24/7-Support und Cloud-Speicher vereint.

Unter anderem sollen Unternehmen Fotos und Logos einstellen und aktualisieren können, Reservierungs- und Bestell-Funktionen verwalten und Hinweise auch laufende Sonderaktionen schalten können. Besondere Rabatte. Angebotsaktionen oder Events sollen in sogenannten „Showcases“ angezeigt werden können. Diese starten ab sofort in den Vereinigten Staaten, sollen schon „in wenigen Monaten“ aber weltweit zur Verfügung stehen.

Mit dem heute neu gestarteten Angebot dürfte sich Apple auf den anstehenden Verkauf von Werbeanzeigen in den Apple Karten vorbereiten. Bevor die in den Straßenkarten verzeichneten Unternehmen und Geschäfte für eine bevorzugte Platzierung zur Kasse gebeten werden können, will man diesen offenbar die Möglichkeit einräumen zumindest teilweise mitzubestimmen, wie die Einträge zu Filialen und Geschäften in den Apple Karten gestaltet sein sollen.

Apple hat heute den Start der neuen Online-Plattform „ Apple Business Connect “ bekannt gegeben und richtet sich mit der Webanwendung an Unternehmen und größere Konzerne, die mehr Kontrolle über die Darstellung ihrer Marke, ihrer Filialen und ihrer Angebote in den von Apple angebotenen Applikationen haben wollen.

