Apple TV und iCloud-Bedingungen: Webzugriff als offizieller Workaround

Vergangenen Monat wurde der Sachverhalt zum Thema, dass Apple-Kunden, die zwar ein Apple TV aber sonst kein weiteres aktuelles Apple-Gerät besitzen, bei AGB-Änderungen vor einem Problem stehen. Der von Apple in solch einem Fall standardmäßig auf Apple TV eingeblendete Hinweis sieht vor, dass man zum Bestätigen der neuen Geschäftsbedingungen ein anderes Apple-Gerät zur Verfügung hat. Die Anforderungen klammern sogar den Mac aus und verweisen explizit auf ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens die Betriebssystemversion 16 läuft.

Schon als wir das erste Mal über den Sachverhalt berichtet haben lag auf der Hand, dass Apple hier wohl einfach nicht weit genug gedacht hat. Für Apple-Mitarbeiter war es schlicht nicht vorstellbar, dass es Menschen gibt, die zwar ein Apple TV aber sonst kein weiteres Apple-Gerät besitzen oder eben sonst nur über Geräte verfügen, auf denen ältere Versionen der Apple-Betriebssysteme laufen. Der lebende Beweis dafür, dass dem nicht so ist, war der deutsche Google-Mitarbeiter, der auf den Umstand aufmerksam gemacht hat.

Elegantere Lösung sollte kommen

Die Verantwortlichen bei Apple werden sich nun ohne Frage eine Lösung ausdenken, die sich dann auch direkt auf der hauseigenen Set-Top-Box umsetzen lässt. Bis dahin gibt es mit der Web-Oberfläche von iCloud immerhin eine Alternative, für die man sich kein Apple-Gerät im Freundeskreis ausleihen oder gar extra ein iPhone oder iPad kaufen muss.

Anlässlich der aktuellen Diskussion gibt Apple diesem Umweg nun auch einen offiziellen Charakter und beschreibt die Möglichkeit zur Bestätigung der Nutzungsbedingungen für Apple TV über die iCloud-Webseite als Lösungsweg für alle Nutzer, die keinen Zugriff auf ein mit den damit verbundenen Systemvoraussetzungen kompatibles iPhone oder iPad haben.

Das neu veröffentlichte Support-Dokument ist mit dem Titel „If you can't accept iCloud Terms and Conditions for Apple TV“ aktuell nur in englischer Sprache verfügbar, sollte aber sobald Apple Deutschland übersetzt hat unter unserem Link auch als deutsche Version angezeigt werden.