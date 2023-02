Passkeys sollen bei 1Password auch Tresore entsperren

Bis zum Sommer wird es allerdings noch dauern. Dann können Abonnenten von 1Password ihren Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung dazu verwenden, um das Kontopasswort der Software vollständig zu ersetzen. Bislang kann man sich bei 1Password und anderen vergleichbaren Programmen ja auch schon per Touch ID oder Face ID anmelden, muss jedoch in regelmäßigen Abständen das tatsächliche Kontopasswort eintippen. Dergleichen soll in Zukunft überflüssig sein, da die mit dem Passkey-Verfahren vorhandene zusätzliche Sicherheitsstufe ein solches Kontopasswort überflüssig macht.

