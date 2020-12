MagentaTV Box der Telekom startet offiziell

Bei der Telekom ist die neue Magenta TV Box von heute an offiziell erhältlich. Der neue TV-Receiver wurde bereits im Frühjahr angekündigt, war seither aber nur im Rahmen eines Beta-Tests und zudem mit Funktionseinschränkungen verfügbar.

Als Besonderheit verfügt die neue MagentaTV Box über ein integriertes WLAN-Modul. Das Gerät lässt sich nicht nur drahtlos mit dem Internet verbinden, sondern kann als Ergänzungsmodul auch die WLAN-Leistung von meshfähigen Router wie dem Speedport Smart 3 erweitern. Optional ist auch eine Verbindung per Netzwerkkabel möglich.

Die neue MagentaTV Box verfügt über einen integrierten Festplattenrekorder mit 500 GB Speicherplatz auf einer Wechselfestplatte. Der Telekom zufolge soll dies für die Aufnahme von bis zu 40 Stunden in UHD-, 120 Stunden in HD- oder 310 Stunden in SD-Qualität reichen. Über die Nutzung des MagentaTV-Angebots hinaus ist per App auch der Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix oder Sky sowie auf verschiedene Sender-Mediatheken möglich. Der neue Receiver ist in den Farben Weiss oder Schwarz für 341,17 Euro oder zum Mietpreis von 6,78 Euro pro Monat als Ergänzung zum MagentaTV-Angebot der Telekom erhältlich.

MagentaTV Box PLAY als Erweiterung für 2. Fernseher

Darüber hinaus bietet die Telekom mit der MagentaTV Box PLAY einen weiteren Receiver an, der ausschließlich in Kombination mit der MagentaTV Box genutzt werden kann. Das etwas niedrigere Play-Modell erweitert den MagentaTV-Funktionsumfang auf einen weiteren Fernseher, kommt allerdings einfacher ausgestattet und ohne integrierten Festplattenrekorder. Stattdessen greift das Gerät zum Aufnehmen oder für Timeshift auf die Festplatte des „Haupt-Receivers“ MagentaTV Box zu. Die MagentaTV Box PLAY ist für monatlich 5,80 Euro oder 263,19 Euro als Einmalkauf verfügbar. Beide Geräte kommen mit einer Multimedia-Bluetooth-Fernbedienung mit integrierter Sprachsteuerung.