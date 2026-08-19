Firefox integriert die Suchmaschine Startpage als neue Option

Die Suchmaschine Startpage ist jetzt direkt in Firefox integriert. Mit der aktuellen Desktop-Version 154 des Webbrowsers steht die zusätzliche Option zunächst Nutzern in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden zur Verfügung. Entsprechende Updates für iOS und Android sollen in Kürze folgen.

Startpage setzt auf Datenschutz

Startpage bezeichnet sich selbst als die sicherste Suchmaschine der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden positioniert sich als datenschutzorientierte Alternative zu den großen Suchanbietern. Suchanfragen über Startpage würden weder dauerhaft gespeichert noch einzelnen Nutzern zugeordnet. Auf personalisierte Nutzerprofile zur Auswertung des Suchverhaltens wird dem Anbieter zufolge ebenfalls verzichtet.

Ein weiterer Unterschied betrifft den Einsatz künstlicher Intelligenz. Während Google und andere Suchanbieter KI-generierte Zusammenfassungen in ihre Suchergebnisse integrieren, verzichtet Startpage auf solche Funktionen. Die Suchmaschine beschränkt sich weiterhin auf eine klassische Ergebnisliste.

Nutzer müssen Startpage selbst auswählen

Startpage erscheint nun in den Sucheinstellungen von Firefox und kann dort als Standardsuchmaschine ausgewählt werden. Die Umstellung muss aktiv erfolgen, an der bislang festgelegten Standardsuchmaschine ändert das Update nichts. In den Einstellungen von Firefox stehen neben Google auch Anbieter wie DuckDuckGo, Ecosia, Perplexity und nun Startpage zur Auswahl.

Mozilla begründet die Integration von Startpage unter anderem mit der Nachfrage seiner Nutzer. Die Suchmaschine gehöre zu den von der Firefox-Community häufig gewünschten Alternativen. Startpage ließ sich zwar schon zuvor mit Firefox verwenden, musste dafür allerdings manuell eingerichtet oder über eine Erweiterung hinzugefügt werden. Nach Angaben von Mozilla führen Firefox-Nutzer bereits mehr als eine Milliarde Suchanfragen pro Jahr über Startpage durch.