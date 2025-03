Apples Siri-Krise: Auch die Smart-Home-Pläne verzögern sich

Die Ende der vergangenen Woche plötzlich kommunizierte Verzögerung der neuen KI-Funktionen Siris, sorgt konzernintern offenbar für weitere Nachbeben. Statt die hauseigene Sprachassistenz aufzuwerten und (zumindest in Teilen) auf Augenhöhe mit ChatGPT und Co. zu positionieren, zieht Apple mit seiner Entscheidung nun offenbar weitere Produkte in Mitleidenschaft.

Bleibt erst mal unverändert: Apples HomePod-Familie

So soll Apple nun die Veröffentlichung seines neuen Smart-Home-Gerätes verschoben haben, dessen Einführung ursprünglich für März 2025 geplant war. Das unter dem Codenamen „J490“ entwickelte Gerät sollte über ein Display verfügen und verschiedene Smart-Home-Funktionen integrieren. Da das Gerät jedoch stark von den neuen KI-Fähigkeiten des Sprachassistenz abhängig ist, hat Apple die internen Zeitpläne nun überarbeitet.

Laut ersten Einschätzungen könnte Apple die neue HomePod-Variante nun erst 2026 auf den Markt bringen. Der ursprünglich angepeilte Termin im Frühjahr 2025 kann in jedem Fall nicht mehr gehalten werden.

Interne Tests laufen

Trotz der Verzögerung testet Apple das Gerät bereits intern. Einige Mitarbeiter sollen mit Vorabversionen ausgestattet worden sein, um die neuen Funktionen unter realen Bedingungen zu erproben.

Die geplanten Siri-Verbesserungen sollten ursprünglich mit iOS 18.4 erscheinen, wurden jedoch erst auf iOS 18.5 verschoben und scheinen nun sogar erst mit iOS 19 oder sogar noch später eingeführt zu werden. Diese erweiterten Funktionen sollen eine personalisierte Nutzererfahrung bieten und eine tiefere App-Integration ermöglichen. Sie bilden eine zentrale Grundlage für das neue Smart-Home-Gerät, sodass Apple möglicherweise keine Einführung vor deren Fertigstellung plant.

Kein offizielles Statement

Apple hat das Smart-Home-Gerät nie offiziell angekündigt und verzichtet entsprechend auch auf ein offizielles Statement zur Verzögerung. Dennoch scheint offensichtlich, dass interne Zielvorgaben nicht eingehalten wurden.

Das Gerät soll laut aktueller Gerüchtelage einem kleineren iPad, mit 6- oder 7-Zoll-Display ähneln, und einen A18-Chip und Unterstützung für Apple Intelligence besitzen. Es könnte sowohl auf einer Tischhalterung mit Lautsprecher platziert als auch an der Wand montiert werden.

Der genaue Marktstart bleibt unklar, doch eine Veröffentlichung „im kommenden Jahr“ scheint wahrscheinlich.