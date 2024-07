Apples Serverprobleme beeinflussten auch Mail-Versand

Wenn ihr am Wochenende über euren Apple-Account E-Mails verschickt habt, sind diese möglicherweise nicht angekommen. Offenbar hängt dieser Fehler mit den bereits am Freitag gemeldeten Problemen mit iCloud Privat-Relay zusammen. Nutzer berichten, dass beim Versenden ihrer E-Mails zwar keinerlei sichtbare Fehler aufgetreten sind und diese anschließend auch wie gewohnt im Postfach „Gesendet“ abgelegt wurden, ihr Ziel aber zumindest bislang nicht erreicht haben.

Symbolbild

Vom Apple Support wurde am Wochenende bestätigt, dass der Fehler bereits seit einigen Tagen bekannt sei und man an einer Lösung arbeite. Mittlerweile hat Apple auch seine Systemstatus-Webseite aktualisiert und verzeichnet dort das seit Donnerstag vorhandene Problem mit iCloud Privat-Relay als gelöst. Unklar ist aber weiterhin, ob dies auch die Probleme mit dem Mail-Dienst von iCloud betrifft, denn offenbar waren hier auch Nutzer betroffen, die keinen Gebrauch von iCloud Privat-Relay gemacht haben.

Die betroffenen Nutzer konnten teilweise auch keine an ihre iCloud-Konten adressierten E-Mails empfangen. Zumindest teilweise seien die ausstehenden Mails mittlerweile jedoch nachträglich eingegangen.

iCloud Privat-Relay läuft immer noch nicht rund

Zudem gibt es auch widersprüchliche Meldungen darüber, ob der Fehler mit iCloud Privat-Relay tatsächlich beseitigt ist. Wir haben Leserfeedback erhalten, dem zufolge die Funktion am Wochenende zunächst wieder normal funktionierte, seit heute Mittag jedoch wieder zu streiken begonnen hat. Ihr merkt das in der Regel daran, dass Safari keine Webseiten mehr laden will.

Generell scheint es angeraten, iCloud Privat-Relay bei Problemen weiterhin zu deaktivieren. Sehr hilfreich ist hier, dass ihr den Dienst nicht gleich dauerhaft abschalten müsst. In den iCloud-Einstellungen zu Apples „Privat-Relay“-Funktion gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze nur für einen Tag zu deaktiveren.