Apple-Guthaben in dieser Woche bei REWE günstiger

Nach Penny kommt REWE, die Konditionen bleiben allerdings identisch: Von heute bis Sonntag bekommt ihr in den Filialen der Handelskette sowie online unter REWE-Kartenwelt.de, indirekte zehn Prozent Preisnachlass auf Apple-Geschenkkarten.

Wie in der vergangenen Woche bei Penny, wird auch im Rahmen der REWE-Aktion vorausgesetzt, dass ihr am Bonusprogramm Payback teilnehmt. Den Bonus beim Kauf von Apple-Karten gibt es nämlich in Form von zusätzlichen Payback-Punkten. Beim Kauf von Guthabenkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro werden auf den bezahlten Betrag jeweils 20-fache Payback-Punkte angerechnet.

Normalerweise bekommt man bei der Verwendung von Payback ja für zwei ausgegebene Euro jeweils nur einen Bonuspunkt gutgeschrieben. Im Rahmen der 20-fach-Aktionen multiplizieren sich die Prämienpunkte allerdings entsprechend, sodass ihr beispielsweise beim Kauf einer Apple-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1000 Payback-Punkte, was einem Wert von 10 Euro – also zehn Prozent – entspricht.

Punkte-Guthaben in Bargeld auszahlen lassen

Damit ihr aber wirklich auch finanziell von diesen Aktionen profitiert, solltet ihr euch nicht zum Ausgeben der Sammelpunkte im Prämenstore von Payback animieren lassen, sondern von der Möglichkeit Gebrauch machen, das Punkteguthaben in Bargeld einzutauschen. Der Gegenwert für die eingelösten Punkte wird dann in Form von Euros auf das persönliche Girokonto überwiesen.

Diese Option ist weiterhin wenig bekannt und auch etwas versteckt. Man muss hierfür nach der Anmeldung auf der Payback-Webseite die Option zum Einlösung der Payback-Punkte in Bargeld suchen. Dort kann man dann auswählen, wieviele seiner Punkte man entsprechend eintauschen will. Der angeforderte Betrag wird den Payback-Geschäftsbedingungen zufolge dann innerhalb von wenigen Tagen auf das angegebene Konto überwiesen.