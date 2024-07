iCloud Privat-Relay: Aktuell Probleme in Safari und Apple Mail

Apples iCloud Privat-Relay macht bei einigen Nutzern inzwischen seit Tagen immer wieder Probleme. Während es anfangs noch nach einer kurzzeitigen Störung aussah, bekommt Apple die Angelegenheit offenbar weiterhin nicht in den Griff. Inzwischen wird der Sachverhalt auch auf der Systemstatus-Webseite von Apple aufgeführt. Dort lässt sich aktuell nachlesen, dass der Dienst für einen Teil der Nutzer möglicherweise langsam oder gar nicht verfügbar ist.

iCloud Privat-Relay wurde von Apple vor vier Jahren zusammen mit macOS Monterey und iOS 15 eingeführt. Der Dienst soll für zusätzlichen Schutz der Privatsphäre sorgen, indem Apple die tatsächliche IP-Adresse des Nutzers verschleiert. Über die IP-Adresse des Nutzers kann man teilweise dessen Standort eingrenzen oder diese zu dessen Identifizierung im Rahmen von Tracking-Maßnahmen verwenden.

iCloud Privat-Relay will dies verhindern, indem der komplette Datenverkehr über spezielle Server von Apple geleitet wird, von denen die tatsächliche IP-Adresse dann jeweils durch eine von Apple ausgegebene temporäre Adresse ersetzt wird. Apple zufolge werden alle verarbeiteten Daten dabei streng verschlüsselt, sodass die Privatsphäre der Nutzer auch gegenüber Apple selbst gewahrt bleibt.

In der Praxis kann sich dieses Prinzip natürlich auf die Geschwindigkeit beim Surfen auswirken. In der Regel sollten Nutzer hier keinen Unterschied wahrnehmen, aber mit Apples Servern schiebt sich quasi ein zusätzlicher Flaschenhals in die Kommunikation. Kommt es auf Apples Servern zu Problemen, so wirkt sich dies, wie aktuell, auch auf das Nutzererlebnis aus.

iCloud Privat-Relay bei Problemen deaktivieren

Wenn iCloud Privat-Relay Probleme macht, kann man den Dienst über den iCloud-Bereich in den Systemeinstellungen deaktivieren.

Um zu verhindern, dass Nutzer dies tun und in der Folge das erneute Anschalten vergessen, hat Apple für den Fall solcher Störungen sogar eine spezielle Option integriert. Anstelle die Funktion dauerhaft abzustellen, bekommt man auch die Möglichkeit angeboten, iCloud Privat-Relay nur bis zum nächsten Tag zu deaktivieren.