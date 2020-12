Apples Nachrichten-App ist mit grünem Logo wesentlich mächtiger

Mit der Überarbeitung des Hilfe-Dokuments „Nachrichten auf dem Mac verwenden“ dokumentiert Apple auch eine dezente, aber bemerkenswerte Änderung in Verbindung mit macOS Big Sur. Das alte blaue Symbol der Nachrichten-App auf dem Mac wurde durch die grüne iOS-Variante ersetzt.

Apples Beweggründe für diese Umstellung sind klar. Die Benutzeroberfläche von macOS Big Sur hat sich mehr denn je iOS zum Vorbild genommen. Dies wird bei zahlreichen Änderungen im Finder-Bereich deutlich, dazu zählt beispielsweise auch das neue Kontrollzentrum.

Neue Nachrichten-Funktionen in macOS Big Sur

Doch fassen wir zunächst die Funktionserweiterungen in der Nachrichten-App unter macOS Big Sur zusammen. Apple hat „iMessage“ hier auch funktionell an die iOS-Version angepasst. So stehen unter macOS Big Sur nun beispielsweise Memoji-Sticker und GIF-Bilder zur Verfügung, die sich über die Apps-Taste neben dem Texteingabefeld aufrufen lassen. Auch lassen sich ausgewählte Konversationen jetzt an oberster Position in der Chat-Liste festpinnen. Hierfür macht ihr einen CTRL-Klick auf die betreffende Konversation in der Chat-Liste und wählt die Option „Anpinnen“.

Der Rechtsklick ist in Apples Nachrichten-App ohnehin ein ganzes Stück mächtiger geworden. So könnt ihr nun auf diese Weise auch eine direkte Antwort auf bestimmte Nachrichten verfassen. Werft bei dieser Gelegenheit auch gleich einen Blick auf die weiteren angebotenen Möglichkeiten wie „Tapback“, „Löschen“ oder „Uhrzeit einblenden“.

In Gruppenchats bietet macOS Big Sur zudem die Möglichkeit, mittels sogenannter @-Erwähnungen bestimmte Personen anzusprechen. @Steve sorgt beispielsweise dafür, dass dieser Name in der Nachricht hervorgehoben angezeigt wird und der Benutzer zusätzlich eine Benachrichtigung ob dieser Erwähnung erhält.

Unterm Strich kann man die neue Nachrichten-App auf dem Mac als gelungene und in manchen Teilen längst überfällige Überarbeitung des Vorgängers begrüßen. Bleibt nur die nachvollziehbare Kritik am neuen Logo. Auch wenn in der iMessage-App selbst weiterhin Blau als Farbe dominiert, müssen sich Mac-Nutzer jetzt an das grüne Logo der iOS-Variante gewöhnen. Wenn direkt daneben die ebenfalls grüne Desktop-Variante von WhatsApp im Dock liegt, sind Fehlklicks zumindest in den ersten Wochen vorprogrammiert.