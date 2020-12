„For all Mankind“: Apples Raumfahrtserie bekommt eine 3. Staffel

Mit „For All Mankind“ wird eine weitere Apple-Originals-Serie in die dritte Runde gehen. Apple hat die Produktion einer weiteren Staffel der Erfolgsserie bei Sony Pictures Television in Auftrag gegeben.

„For All Mankind“ war eine der ersten über Apple TV+ verfügbaren Fernsehserien und ging zeitgleich mit der Premiere des Videodienstes im November vergangenen Jahres an den Start. Die Serie stellt die Geschichte der Raumfahrt auf den Kopf, so landen beispielsweise die Sowjets als erste auf dem Mond.

Während Apple noch keine Termine mit Blick auf die dritte Staffel nennt, wurde der Start der zweiten Staffel von „For All Mankind“ jetzt offiziell angekündigt. Die erste Folge wird vom 19. Februar an über Apple TV+ verfügbar sein, weitere neun Episoden folgen dann jeweils an den darauffolgenden Freitagen.

Bereits im Oktober hat Apple mit „Ted Lasso“ eine weitere hauseigene Serie in gleichem Maße gewürdigt. An den Erfolg der noch jungen Produktion anknüpfend, wurde auch hier bereits eine dritte Serienstaffel in Auftrag gegeben.