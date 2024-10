Apples Marketing-Chef: Aufregende Woche steht bevor

Greg Joswiak, bei Apple für das weltweite Produktmarketing zuständig, hat auf dem Kurznachrichtenportal X (vormals Twitter) eine kurze Wortmeldung abgesetzt, die zu bestätigen scheint, was in der Apple-Community bereits seit einiger Zeit als offenes Geheimnis gehandelt wird: In der kommenden Woche dürfte mit neuen Macs zu rechnen sein.

Mac () your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

„Mac your calendars!“

Um anzudeuten, dass die kommende Woche besonders für Mac-Nutzer interessant werden dürfte, hat sich Joswiak eines humorvollen Wortspiels bedient und die Community dazu aufgefordert, ihre Kalender zu “Mac”-ken, statt zu markieren. Dies könnte als Bestätigung dafür gewertet werden, dass ihr in der Kalenderwoche 44 mit Neuigkeiten rund um den Mac rechnen dürft.

Laut Joswiak seien in der kommenden Woche mehrere spannende Ankündigungen zu erwarten, die bereits am Montagmorgen beginnen würden. Fest steht bereits, dass Apple in der kommenden Woche sowohl iOS 18.1 als auch macOS 15.1 veröffentlichen wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen am kommenden Donnerstag, den 31. Oktober, die aktuellen Quartalszahlen bekannt geben.

MacBook Pro, iMac, und Mac mini

Offen bleibt eigentlich nur noch, in welcher Abfolge und in welchem Format die Mac-Neuigkeiten zum Besten gegeben werden. Für den kommenden Mittwoch soll Apple bereits Medienvertreter und Influencer zum Hands-On mit neuen Produkten eingeladen haben, zumindest einige der neuen Geräte müssten also bereits im Vorfeld angekündigt werden.

Aktuell wird erwartet, dass Apple ein 14-Zoll-MacBook-Pro mit M4-Prozessor, jeweils ein 14- und ein 16-Zoll-MacBook-Pro mit M4 Pro-Prozessor, einen neuen iMac mit M4-Prozessor sowie einen auch äußerlich überarbeiteten Mac mini mit M4- und M4 Pro-Prozessor präsentieren wird. Zudem dürfte Apple die angebotenen Peripheriegeräte überarbeiten und neue Tastaturen mit USB-C-Konnektivität anbieten.