Neues ARD-Format: „tagesschau together“ auf Twitch

Die ARD erweitert ihr Nachrichtenangebot und startet mit „tagesschau together“ jetzt ein regelmäßiges interaktives Format auf der Streaming-Plattform Twitch. Nach dem Piloten in der vergangenen Woche gibt es ab sofort jeden Donnerstag ab 20:00 Uhr Nachrichten im Livestream, bei denen die Zuschauer nicht nur zusehen, sondern auch mitdiskutieren können.

Die ARD holt die junge Zielgruppe der Menschen zwischen 18 und 28 Jahren dabei ab, wo diese sich ohnehin aufhalten und verdient dafür einen Schulterklopfer. +20 Aura, wie die jungen Leute sagen.

Interaktion im Mittelpunkt

Im Gegensatz zur klassischen 20-Uhr-Tagesschau steht bei „tagesschau together“ die direkte Interaktion mit der Community im Vordergrund. Über den Chat können die Zuschauer Fragen stellen, Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen. Eine Besonderheit ist, dass die Community als digitale Avatare im Stream sichtbar wird. Zukünftig könnten diese Avatare auch individuell angepasst werden, wie die ARD andeutet.

Moderiert wird die Sendung von Hanin Kleemann und Felix Edeha. Unterstützt werden sie von ARD-Korrespondenten, die zu aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft oder Kultur Hintergrundinformationen liefern und Fragen aus der Community beantworten.

Einblick hinter die Kulissen

Neben der Nachrichtenvermittlung will „tagesschau together“ auch einen Einblick in die Arbeit der Redaktion geben. So soll das Format zeigen, wie Nachrichten entstehen, gewichtet werden und wer hinter den Berichten steckt. Dies sei in der klassischen Tagesschau nicht in diesem Umfang möglich, heißt es seitens der ARD.

Wie es nach den ersten vier Ausgaben weitergeht, wird anhand des Zuspruchs entschieden. Die Streams bleiben auf dem Twitch-Kanal der ARD abrufbar, freitags werden Highlights auf Social Media, wie YouTube und Instagram, geteilt. Mit dem neuen Format versucht die ARD, ein jüngeres Publikum für Nachrichten zu begeistern, das über klassische Formate nur schwer erreichbar ist. Wir drücken die Daumen.