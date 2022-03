Apples Mac Studio lässt Mac Pro und neue MacBooks im Regen stehen

Apple konnte mit Blick auf den im Mac Studio verbauten Prozessor vom Typ M1 Ultra mit einer technischen Raffinesse überraschen. Der im Herbst vorgestellte M1-Max-Prozessor war bereits so konzipiert, dass sich dieser mit einer weiteren Prozessoreinheit verbinden und so zu einem Paket mit doppelten Leistungsdaten verknüpfen lässt. Aus der 10-Core-CPU mit bis zu 32 Grafikkernen und 64 GB Arbeitsspeicher des M1 Max werden so 20 Prozessorkerne mit bis zu 64 Grafikkernen und 128 GB Arbeitsspeicher beim M1 Ultra.

So wie es aussieht, liegen bereits die ersten Benchmark-Ergebnisse von Apples neuem M1-Ultra-Prozessor beziehungsweise dem neuen Mac Studio vor. Bei dem in der Geekbench-Datenbank als Mac13,2 gespeicherten Ergebnis dürfte es sich um einen ersten öffentlich zugänglichen Leistungstest des neuen Mac-Desktops handeln. Wie erwartet deklassiert der neue Spitzenprozessor andere Apple-Geräte wie den Mac Pro und auch das noch junge MacBook Pro mit M1-Max-Prozessor um Längen.

Insert

You are going to send email to