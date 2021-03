Apples Frühjahrs-Event soll am 23. März stattfinden

Mit dem 23. März macht ein neues Datum für Apples Frühjahrs-Event die Runde. Der Termin stammt aus einer angeblich zuverlässigen chinesischen Quelle. Ergänzend dazu ließ der bekannte Apple-Blogger Jon Prosser verlauten, dass sich seine Informanten ebenfalls auf diesen Termin einschießen.

Yep, hearing the same thing. Didn’t know about the OnePlus event tho haha

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021