Termin-Bingo: Wann steigt das nächste Apple-Event?

Über die letzten Tage haben die Diskussionen um ein bevorstehendes Apple-Event im März wieder Fahrt aufgenommen. Ausschlaggebend war eine zunächst belastbare Behauptung, Apple plane für den 16. März neue Produktvorstellungen. Der stets gut vernetzte Bloomberg-Autor Mark Gurman hat dies dann auch prompt dementiert.

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

Von ungefähr kam der 16. März als Datum allerdings nicht. Hättet ihr uns gefragt, an welchem Tag wir die Wahrscheinlichkeit für die nächste Produktankündigung durch Apple am höchsten einstufen, wäre die Wahl ebenfalls auf den 16. März gefallen. Bereits vor einer Woche haben wir darauf hingewiesen, dass die Chancen für die Vorstellung neuer Apple-Produkte um dieses Datum herum sehr hoch stehen. Dahinter liegt das einfache Rechenspiel, dass sich Apple bereits in den vergangenen Jahren in den korrespondierenden Kalenderwochen sehr aktiv gezeigt hat.

So ist Gurmans Absage für den 16. März dann auch keinesfalls so zu deuten, dass Apple für den gesamten kommenden Monat keine neuen Produkte in der Warteschlange hat. Die Frage ist eher, wann und auf welche Weise werden wir die Neuerungen zu sehen bekommen. Alternativ zu einem Video-Event besteht ja weiterhin auch die Möglichkeit der „stillen“ Produkteinführung per Pressemitteilung, wie wir es in den letzten Jahren in zahlreichen Fällen gesehen haben.

AirTags, iPad Pro und Apple TV auf der Warteliste

Auf der Warteschlange für dieses Frühjahr stehen definitiv Apples „Dinge-Finder“ AirTags sowie neue Modelle des iPad Pro. Zudem wären unserer Meinung nach längst überarbeitete Versionen von Apple TV (letzte Aktualisierung im September 2017) sowie des großen, mittlerweile auch schon drei Jahre alten HomePod fällig. Nicht ausgeschlossen, wenngleich erst später im Jahr erwartet, ist darüber hinaus die Ankündigung der dritten AirPods-Generation bis zum Sommer.

Mark Gurman schließt mit seinem Kommentar dann auch lediglich den 16. März als Termin aus, es bleiben im kommenden Monat somit noch genug andere Tage für die Ankündigung entsprechender Neuerungen. Passend dazu hält auch der in der Vergangenheit mit seinen Prognosen regelmäßig treffsichere Jon Prosser daran fest, dass seinen Informationen zufolge im März neue iPads und die AirTags auf Apples To-Do-Liste stehen.