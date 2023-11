Apple spendet gegen AIDS – aber höchstens eine Million

Apple macht auf der Startseite des hauseigenen Online-Stores auf den Beginn einer Kampagne aufmerksam, die unter dem Banner der (PRODUCT)RED-Initiative Geld zur Bekämpfung von HIV und AIDS einsammeln soll.

Die Spendenkampagne richtet sich dabei an Anwender, die Produkte im Apple Online-Store oder in der offiziellen Apple Store-Applikation bestellen und für die Bezahlung der Ware Apples Bezahl-System Apple Pay nutzen.

Bis einschließlich 8. Dezember

Für jeden dieser qualifizierten Käufe will das Unternehmen einen US-Dollar zur Seite legen und das so gesammelte Geld dann an den Global Fund überweisen, um diesen beim Aufbau von Gesundheitsprogrammen zu unterstützen und Mittel für den Kampf gegen HIV und AIDS bereitzustellen.

Die Spendenaktion soll noch bis einschließlich 8. Dezember 2023 laufen, begleitet also das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft, ist jedoch nicht nach oben offen, sondern wird von Apple gedeckelt. So informiert Cupertino im Kleingedruckten zur Spendenkampagne darüber, dass das Gesamtspendenaufkommen auf eine Höhe von maximal 1 Million US-Dollar begrenzt ist.

Maximal eine Million US-Dollar

Mit Blick auf den im vergangenen Quartal von Apple erwirtschafteten Gewinn von 22,9 Milliarden Dollar entspricht die maximale Spendensumme damit etwa 0,004 Prozent des im vierten Fiskalquartal erzielten Gewinns.

Apple selbst informiert auf der Sonderseite apple.com/de/product-red über die seit 17 Jahren laufende Spendenaktion, in deren Verlauf man eine viertel Milliarde Dollar eingesammelt und für den Kampf gegen HIV eingesetzt hat.

Auf der Sonderseite bietet Apple auch mehrere Zifferblätter für die Apple Watch Series 4 oder neuer an. Um diese zu laden, muss die Seite vom iPhone aus aufgerufen werden. Hier lassen sich die unterschiedlichen Zifferblätter dann direkt in die persönliche Auswahl der Watch-Applikation übertragen.