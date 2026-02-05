„Krank Berlin“: ZDF-Serie seit einem Jahr hinter der Paywall

In diesem Monat jährt sich die Premiere der von Apple in Kooperation mit dem ZDF produzierten Serie „Krank Berlin“. Zwischenzeitlich wurde zudem angekündigt, dass eine zweite Staffel der Serie gedreht wird, bei der wiederum das ZDF gemeinsam mit Apple als Geldgeber auftritt. Wann Gebührenzahler die Produktion im Free-TV zu sehen bekommen, steht allerdings weiter in den Sternen.

Exklusive Verwertung durch Apple

Apple hat sich dem Vernehmen nach die Exklusivrechte für die Ausstrahlung der Serie für mindestens zwölf Monate gesichert. Somit kann man „Krank Berlin“ noch auf unbestimmte Zeit ausschließlich mit einem kostenpflichtigen Abonnement von Apple TV sehen.

Auch wenn man beim ZDF vermutlich bereits weiß, wann die Folgen im Free-TV laufen sollen: Offiziell ist von dem Sender bislang lediglich zu hören, dass die erste Staffel der Serie „voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026“ auch außerhalb von Apple TV laufen soll. Bis dahin profitiert erstmal nur Apple von dieser Kooperation.

ZDF argumentiert mit Wettbewerbsdruck

Der Frage, wie sich dieses Engagement mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag vereinbaren lässt, geht der Sender mit einer Standardauskunft aus dem Weg. Im zunehmend herausfordernden Wettbewerb seien starke Partnerschaften essenziell. Man ermögliche auf diese Weise hochwertige Inhalte, stärke den Produktionsstandort Deutschland und sorge für einen wirtschaftlichen Umgang mit Beitragsgeldern. Wie man sich diesen „wirtschaftlichen Umgang“ im Detail vorstellen darf, lässt der Sender allerdings offen. Das ZDF will keinerlei Angaben zum Umfang der finanziellen Beteiligung machen.

Fraglich ist zudem, wie weit sich ein durch Gebühren finanzierter Sender überhaupt in solch einem Umfang auf einen direkten Konkurrenzkampf mit kommerziellen Anbietern einlassen muss. Der Bereich Unterhaltung ist zwar ein fester Bestandteil des Programmauftrags der Sender, jedoch ist es schwer nachvollziehbar, dass dazu auch die direkte Beteiligung am Wettstreit zwischen großen kommerziellen Streaming-Anbietern wie Apple TV und Netflix gehören soll.