Apple wirbt auf nicht kompatiblen Macs für macOS Monterey

Apple hat in den Systemvoraussetzungen für macOS Monterey klar definiert, welche der hauseigenen Rechner sich mit der neusten Version des Mac-Betriebssystems betreiben lassen und welche nicht. Wenn man hier durchs Raster fällt, ist es natürlich super ärgerlich, wenn man per Systemmitteilung regelmäßig dazu aufgefordert wird, eben jenes macOS Monterey zu installieren.

I'm not sure whats more annoying, the fact that apple keeps putting MacOS Monterey update notifications on my screen or the fact that everytime I click them they tell me my iMac is too old for macOS Monterey! pic.twitter.com/wMdXIgI0wj

— Paul Joy (@pjoy) February 10, 2022