Neue Macs noch in der ersten Jahreshälfte?

Womöglich schon im März steht das erste Apple-Event im neuen Jahr an. Während wir im Rahmen dieser Veranstaltung bislang vorrangig neue Versionen des iPhone SE und des iPad Air erwarten, rücken mehr und mehr auch neue Macs in den Fokus.

Neueintragungen in der Datenbank der für Europa zuständigen Zulassungsstelle Eurasian Economic Commission (EEC) waren schon in der Vergangenheit ein verlässliches Zeichen dafür, dass die Vorstellung neuer Apple-Geräte naht. Das französische Apple-Blog Consomac hat dort nun eine Reihe von Neueintragungen gesichtet, die man als Hinweise auf insgesamt drei neue Mac-Modelle deuten kann. Bei dem Gerät mit der Modellnummer A2681 dürfte es sich um ein ein Notebook und bei den Modellen A2615 und A2686 um Desktop-Geräte handeln.

Natürlich sagt das Auftauchen der neuen Modellnummern nichts über den Zeitpunkt der zugehörigen Markteinführungen aus. Teils hat Apple derartige Geräte schon mit mehreren Monaten Vorlauf angemeldet, sodass wir auf dieser Neuigkeit basierend nicht zwingend auch neue Macs schon im März oder April erwarten müssen.

Gesichert scheint bislang lediglich, dass Apple die Umstellung von Intel-Prozessoren auf eigene Chips im Laufe diesen Jahres abschließt. Man darf davon ausgehen, dass zumindest die größeren, wohl dann auch auf der zweiten Generation der Apple-Prozessoren basierenden Macs wie der Mac Pro erst gegen Jahresende vorgestellt werden. Umstritten ist derweil noch, ob Apple bereits in der ersten Jahreshälfte Updates für das MacBook Air oder den Mac mini liefert. Zudem wird immer wieder über eine neue Version des iMac mit 27 Zoll großem Mini-LED-Display spekuliert, hier wirft der Analyst Ross Young aktuell wieder den Juni als Termin in die Runde, was eine Präsentation im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC bedeuten würde.

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs.

— Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022