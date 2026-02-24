Philips Hue: Zahlreiche Problemberichte nach Apples letzten Updates

Apple hat vor zwei Wochen seine Betriebssysteme auf Version 26.3 aktualisiert. Seitdem häufen sich die Berichte über Probleme im Zusammenhang mit der Integration des Beleuchtungssystems Philips Hue in Apple Home.

Betroffene Anwender berichten, dass sich in Apple Home eingebundene Philips-Hue-Geräte nicht mehr über die Home-App steuern lassen. Die Anzeige „Keine Antwort“ deutet darauf hin, dass Lampen und Sensoren die Verbindung zu Apples Smart-Home-System verloren haben. Auch ein Neustart der beteiligten Geräte bringt keine Verbesserung.

Neu-Einbindung der Bridge problematisch

Teilweise haben wir zudem Berichte von Nutzern erhalten, die versucht haben, ihre Hue Bridge komplett zu trennen und neu in Apple Home einzubinden. Davon ist derzeit abzuraten, da insbesondere die erneute Einbindung der Hue Bridge über Matter in vielen Fällen scheitert.

Wie es scheint, hängen die genannten Fehler direkt mit den neuen Betriebssystemen von Apple zusammen. Unklar ist bislang, ob das Problem durch das Update eines bestimmten Steuergeräts wie HomePod oder Apple TV ausgelöst wird oder systemweit auftritt.

Bridge-Update könnte Fehler beheben

Hoffnung besteht im Zusammenhang mit dem in der vergangenen Woche angekündigten Februar-Update für die beiden mit Apple Home kompatiblen Bridge-Modelle von Philips Hue. Die Aktualisierung wird vom Hersteller schrittweise verteilt und es gibt zumindest einzelne Nutzer, die berichten, dass die Verbindungsprobleme mit diesem Update gelöst werden.

Von Philips Hue beziehungsweise dem hinter dem Beleuchtungssystem stehenden Signify-Konzern ist hier bislang allerdings nichts Konkretes zu hören. In der Update-Beschreibung ist lediglich die Rede davon, dass man hinter den Kulissen einige kleine Änderungen vorgenommen habe, um die Funktion der Bridges zu verbessern.

Die neue Versionsnummer für die Hue Bridge V2 lautet 1975170000 und auf der Hue Bridge Pro trägt das Update die Kennung 2071223010. Normalerweise werden die Aktualisierungen automatisch installiert. Die Einstellung hierfür findet sich in der Hue-App im Bereich Softwareupdate.