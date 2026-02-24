Geräte verlieren Verbindung
Philips Hue: Zahlreiche Problemberichte nach Apples letzten Updates
Apple hat vor zwei Wochen seine Betriebssysteme auf Version 26.3 aktualisiert. Seitdem häufen sich die Berichte über Probleme im Zusammenhang mit der Integration des Beleuchtungssystems Philips Hue in Apple Home.
Betroffene Anwender berichten, dass sich in Apple Home eingebundene Philips-Hue-Geräte nicht mehr über die Home-App steuern lassen. Die Anzeige „Keine Antwort“ deutet darauf hin, dass Lampen und Sensoren die Verbindung zu Apples Smart-Home-System verloren haben. Auch ein Neustart der beteiligten Geräte bringt keine Verbesserung.
Neu-Einbindung der Bridge problematisch
Teilweise haben wir zudem Berichte von Nutzern erhalten, die versucht haben, ihre Hue Bridge komplett zu trennen und neu in Apple Home einzubinden. Davon ist derzeit abzuraten, da insbesondere die erneute Einbindung der Hue Bridge über Matter in vielen Fällen scheitert.
Wie es scheint, hängen die genannten Fehler direkt mit den neuen Betriebssystemen von Apple zusammen. Unklar ist bislang, ob das Problem durch das Update eines bestimmten Steuergeräts wie HomePod oder Apple TV ausgelöst wird oder systemweit auftritt.
Bridge-Update könnte Fehler beheben
Hoffnung besteht im Zusammenhang mit dem in der vergangenen Woche angekündigten Februar-Update für die beiden mit Apple Home kompatiblen Bridge-Modelle von Philips Hue. Die Aktualisierung wird vom Hersteller schrittweise verteilt und es gibt zumindest einzelne Nutzer, die berichten, dass die Verbindungsprobleme mit diesem Update gelöst werden.
Von Philips Hue beziehungsweise dem hinter dem Beleuchtungssystem stehenden Signify-Konzern ist hier bislang allerdings nichts Konkretes zu hören. In der Update-Beschreibung ist lediglich die Rede davon, dass man hinter den Kulissen einige kleine Änderungen vorgenommen habe, um die Funktion der Bridges zu verbessern.
Die neue Versionsnummer für die Hue Bridge V2 lautet 1975170000 und auf der Hue Bridge Pro trägt das Update die Kennung 2071223010. Normalerweise werden die Aktualisierungen automatisch installiert. Die Einstellung hierfür findet sich in der Hue-App im Bereich Softwareupdate.
Problem hatte ich auch, nach einem Stromausfall. Hatte den Ausfall in Apple darin vermutet. Entfernen und neu einbinden der Bridge funktionierte, musste jedoch meine 39 Lampen erneut einzeln hinzufügen, Stück für Stück.
Wer früh kauft, ist immer mit Fehlern geplagt. Gleiches gilt für Updates etc.. lieber mal 1-2 Monate warten und die Kinderkrankheiten sind ausgebügelt
Das passt ja genau auf den Bericht hier in dem Apple nach Monaten durch ein Update ein Problem verursacht, dass erst durch den Drittanbieter gelöst wird.
Dummerweise fahren die Geräte im Normalfall ja automatisch die Updates. Gerade bei bridges oder auch Apple TV oder HomePod hab ich keine große Lust jedes Update manuell anzustoßen und vorher auf Probleme das Internet zu durchforsten.
Bei uns hat es das komplette Lampen setup zerschossen. Über 100 Lampen. Weder Appel noch Hue Support sind ansatzweise hilfreich. Appel kommt mit dem Standard Quark von zurück setzen, neu einbinden, etc um die Ecke.
Ich glaub auch. Die verbocken was und ich soll meinen Samstag Vormittag damit verbringen. Drück ich halt wieder Schalter bzw. benutze die hue App direkt. Wenn die nur nicht so endlos langsam starten würde. Bin langsam an dem Punkt meines Schwiegervaters angelangt: die Technik gaukelt uns Bequemlichkeit und Nutzen vor. Am Ende, wenn sie nicht funktioniert, steht man blöd da und hat ein Haufen Geld für Probleme ausgegeben und die Hersteller kriegen nicht mal ein Statement auf die Kette.
Puh, der Kelch ist (zum Glück) mal an mir vorbeigegangen.
Wobei ich doch sonst eigentlich jedes technische Problem mitnehme. :-D
An mir auch. Aber wir haben die Bridge in HomeAssistant und darüber wiederum alle Lampen in AppleHome.
Ich habe langsam echt keine Lust mehr auf das ganze Smart-Home-Zeugs. Ständig gibt es Probleme und es verursacht letztlich mehr Aufwand als einfach den Stecker an zu schalten…
Das hieß früher EIB (Ehemann ist beschäftigt) und seit der Umbenennung in KNX nur noch Smarthobby. Wie schlimm wenn man da nichts mehr basteln könnte.
Angeblich liegt ein Bug in der Matter Anbindung bei Apple vor. Hue sei mit Apple im Austausch.
Ist eine völlige Katastrophe. Bei mir hat es irgendwann wieder funktioniert. Mit Apple TV als Zentrale und tvOS 26.3
Also signify ist angeblich mit Apple im Austausch. Ich kann trotzdem nur raten: stellt auf Home Assistant um. Gerade wenn ihr mehr als ein paar Leuchten steuern wollt, seid ihr mit HA wesentlich flexibler und vor allem stabiler unterwegs!
Genau das. Schon allein, damit man EINE Stelle hat, an der aller Kram zusammen laufen kann, und nicht diverse.
Aber machen wir uns nix vor: auch wenn HA deutlich benutzerfreundlicher geworden ist: früher oder später bastelt man an YAMLs rum und das ist dann nix mehr für jeden. „klickibunti und intuitiv“ es anders.
Aber wenn nur ein Hauch technisches Verständnis vorhanden ist, sollte HA heutzutage das Mittel der Wahl sein. Macht vieles Einfacher und vor allem Cloud-unabhängiger.
Wenn man eine Stelle hat ist dann aber halt auch blöd wenn diese eine Stelle ausfällt
Ja, scheint nur bei Matter Probleme zu geben. Ich hatte vor zirka zwei Monaten testhalber auf Matter umgestellt. Nachdem dann plötzlich gar nichts mehr flüssig lief (sehr langsame Reaktionszeiten), habe ich sofort wieder auf Homekit Modus zurückgewechselt. Bisher keine Probleme.
Ich hab die alte Bridge und zum Glück kein Problem. Never stop a running System. :-)
Bei mir waren alle HUE-Aufrufe aus allen Szenen und Automationen weg. Nachdem ich sie neu erfasst habe, funktioniert es wieder.
Hab ich seit längerem, trotz Bridge Pro und kompletter neu Einbindung in HomeKit. Leuchten merken sich die eingestellte Helligkeit oder Farbtemperatur nicht. Gehen nicht aus und bleiben an.
Nervt derzeit alles.
Habe absolut keine Probleme mit meiner sicher 10 Jahre alten Bridge… Funktioniert nach wie vor wunderbar…
Das ist seit iOS 18 so!
Jetzt auf die neue hue gewechselt und das Karussell geht von vorne los!
Langsam wird es Peinlich FÜR Apple unter HA habe ich das Problem komischer weiße nicht und da reagieren die Matter Geräte viel besser als unter Apple Home!
Joa seit heut Morgen geht wieder nichts in der Home App. Alle Hue Geräte sind nicht erreichbar. Die SW meiner HBP ist die aus dem Artikel. Andere Geräte haben keine Probleme.
Zweite mal diesen Monat, über 50 Lampen und etliche Schalter und Sensoren . HALS!!! X-(
Bei mir läuft’s prima (toi toi toi, klopfaufholz, etc)
Ich in ein bisschen enttäuscht, das Hue die Einschränkungen der Funktion zur Anwesenheitserkennung nicht vorher klarer definiert. Mir war vorher klar, dass es mindestens 3 Lampen in einem Raum braucht, aber hab dann erst nach dem Kauf der Pro-Bridge gesehen, dass diese Lampen idealerweise auf unterschiedlichen Höhen und nicht in einer Linie sein sollen. Eigentlich wollte ich es mit den Deckenspots in Flur, Bad und Küche nutzen, aber dort habe ich genau das beschriebene Szenario.
Irgendwer sagte einmal, die Technik erleichtert uns das Leben und bringt uns Komfort……..ist dem tatsächlich so? Wahrscheinlich galt dies mal bis zu einem gewissen Grad. Ist man mittlerweile eher in Geiselhaft und Abhängigkeit diverser, komplexer, Softwaresysteme?
Ich muss dazu ergänzen, ich habe NUR eine Hue Ensis-Lampe über dem Esstisch mit einem Hue-Schalter an der Wand. Steuerung nur über diesen und eventuell über die App. Dies genügt mir an smarten Lampen. Daher auch kein Bedarf an einer Bridge. Kosten, Zeitaufwand und möglichen Ärger versuche ich zu berücksichtigen.