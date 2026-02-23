Ungelesene E-Mails: Wenn Mac und iPhone unterschiedliche Zahlen zeigen

Ihr habt ein iPhone und einen Mac und fragt euch, warum sich die Anzahl der ungelesenen E-Mails auf beiden Geräten unterscheidet? Keine Panik. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Inhalte der Mail-Apps tatsächlich unterscheiden. Die Ursache dürften hier schlicht unterschiedliche Einstellungen auf Mac und iPhone sein.

Kategorien im Posteingang

Bereits im vergangenen Jahr hat Apple die Möglichkeit eingeführt, die E-Mails im Posteingang der Mail-App von macOS und iOS nach Kategorien zu sortieren. Anstatt wie zuvor alle E-Mails gemeinsam anzuzeigen, versuchen Apples Betriebssysteme, eingegangene Mails in eine dieser vier Kategorien zu sortieren:

Hier stehen laut Apple automatisch alle persönlichen Nachrichten sowie zeitkritische Informationen zum Abruf bereit. Transaktionen: In dieser Kategorie werden Bestellbestätigungen, Rechnungen und Versandmitteilungen gesammelt.

In dieser Kategorie werden Bestellbestätigungen, Rechnungen und Versandmitteilungen gesammelt. Neuigkeiten: Aktuelle Mitteilungen, Nachrichten, Newsletter und Meldungen aus sozialen Netzwerken sollten sich in dieser Kategorie finden.

Aktuelle Mitteilungen, Nachrichten, Newsletter und Meldungen aus sozialen Netzwerken sollten sich in dieser Kategorie finden. Werbung: Unter dieser Überschrift werden auch E-Mails mit Gutscheinen und Rabattcodes einsortiert.

Standardmäßig zeigt der Badge am Symbol der Mail-App nur die Zahl jener ungelesenen E-Mails an, die vom Betriebssystem der Kategorie „Wichtig“ zugeordnet wurden. Optional kann man jedoch auch die Anzahl aller ungelesenen Mails anzeigen lassen. Hat man auf Mac und iPhone hier nicht das Gleiche eingestellt, dann unterscheidet sich auch die Zahl im Badge.

Einstellungen auf iPhone und Mac

Auf dem iPhone kann man in den Einstellungen im Bereich „Mitteilungen“ vorgeben, was hier angezeigt werden soll. Dort tippt man auf die Option „Mitteilungen anpassen“. Auf dem Mac findet man die benötigte Auswahl in den Einstellungen der Mail-App. Hier kann man nicht nur wie auf dem iPhone zwischen allen ungelesenen und nur den als wichtig klassifizierten ungelesenen E-Mails wählen, sondern hat zudem noch die Möglichkeit, nur die Anzahl der ungelesenen Mails im Posteingang oder nur die am jeweiligen Tag erhaltenen anzuzeigen.