Ursache liegt in den Einstellungen
Ungelesene E-Mails: Wenn Mac und iPhone unterschiedliche Zahlen zeigen
Ihr habt ein iPhone und einen Mac und fragt euch, warum sich die Anzahl der ungelesenen E-Mails auf beiden Geräten unterscheidet? Keine Panik. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Inhalte der Mail-Apps tatsächlich unterscheiden. Die Ursache dürften hier schlicht unterschiedliche Einstellungen auf Mac und iPhone sein.
Kategorien im Posteingang
Bereits im vergangenen Jahr hat Apple die Möglichkeit eingeführt, die E-Mails im Posteingang der Mail-App von macOS und iOS nach Kategorien zu sortieren. Anstatt wie zuvor alle E-Mails gemeinsam anzuzeigen, versuchen Apples Betriebssysteme, eingegangene Mails in eine dieser vier Kategorien zu sortieren:
- Wichtig: Hier stehen laut Apple automatisch alle persönlichen Nachrichten sowie zeitkritische Informationen zum Abruf bereit.
- Transaktionen: In dieser Kategorie werden Bestellbestätigungen, Rechnungen und Versandmitteilungen gesammelt.
- Neuigkeiten: Aktuelle Mitteilungen, Nachrichten, Newsletter und Meldungen aus sozialen Netzwerken sollten sich in dieser Kategorie finden.
- Werbung: Unter dieser Überschrift werden auch E-Mails mit Gutscheinen und Rabattcodes einsortiert.
Standardmäßig zeigt der Badge am Symbol der Mail-App nur die Zahl jener ungelesenen E-Mails an, die vom Betriebssystem der Kategorie „Wichtig“ zugeordnet wurden. Optional kann man jedoch auch die Anzahl aller ungelesenen Mails anzeigen lassen. Hat man auf Mac und iPhone hier nicht das Gleiche eingestellt, dann unterscheidet sich auch die Zahl im Badge.
Einstellungen auf iPhone und Mac
Auf dem iPhone kann man in den Einstellungen im Bereich „Mitteilungen“ vorgeben, was hier angezeigt werden soll. Dort tippt man auf die Option „Mitteilungen anpassen“. Auf dem Mac findet man die benötigte Auswahl in den Einstellungen der Mail-App. Hier kann man nicht nur wie auf dem iPhone zwischen allen ungelesenen und nur den als wichtig klassifizierten ungelesenen E-Mails wählen, sondern hat zudem noch die Möglichkeit, nur die Anzahl der ungelesenen Mails im Posteingang oder nur die am jeweiligen Tag erhaltenen anzuzeigen.
Interessant wäre auch mal ein Artikel „Wenn iPhone und iPad unterschiedliche Anzahl gelesener Artikel der iFun-App anzeigen“ (bei aktiviertem iCloud-Sync, versteht sich). ;-)
Und mich würde interessieren:
Hat noch jemand das Problem, das man mit der Ultra2 mit e-sim keine mails AUTARK senden und empfangen kann.
Autark = iPhone ist ganz ausgeschaltet.
Ich habe damit keine Erfahrung und kann nur mit folgender Überlegung dienen: Die Accounts auf der Uhr müssen nicht separat eingerichtet werden, sondern werden vom iPhone übernommen. Bei IMAP kein Problem, aber Google zum Beispiel wird meist mit OAuth eingerichtet und würde für die Uhr eine Aktivierung benötigen, korrekt? Daher spricht vieles dafür dass die Uhr keine separate Verbindung aufbaut sondern nur das iPhone spiegelt und dafür muss es eben online sein. Oder kannst du Mails empfangen ohne iPhone?
Doch, das funktioniert. Hast Du vielleicht einen eigenen E-Mail Domain? Dann musst Du die über die iCloud deine eigene Domain verbinden.
Schlimmer
Das iPhone zeigt eine ungelesene Mail im Badge an. Öffnet man die App, ist aber keine da, weil man die zuvor gelöscht hat.
Normales schließen und erneut öffnen, bringt nicht.
Erst wenn man die Mail App komplett beendet (nach oben wegwischen) und Mail erneut öffnet, korrigiert sich die Anzeige
Und nervig bleibt dazu auch die Nachrichten-App von Apple. Selbst wenn man am iPhone eine Nachricht gelesen hat oder gar gelöscht ist, erscheint die Nachricht dennoch wieder auf dem Mac als ungelesen…
Am schlimmsten finde ich es bei der Nachrichten App – wenn ich mein iPad einschalte werden alle bisherigen Nachrichten erneut zugestellt, obwohl im original schon gelöscht. Bin ich der Einzige ?
Was unter iOS möglich sein sollte wie mit dem Google Pixel: Benachrichtigungen generell auf jedem Gerät aktuell halten. Abends nutze ich das iPad und hab dann erst mal ein Dutzend neue Mitteilungen von WhatsApp usw. – Obwohl schon alles mit dem iPhone gelesen wurde
Richtig. DAS nervt mich auch.
Das geht. Müssen die App Entwickler ran.
Bei wir werden auf dem iPhone neue Mail angezeigt aber ich habe keine neue mehr