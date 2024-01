Vision-Pro-Markteinführung: Apple überlässt nichts dem Zufall

Lassen wir den Umstieg auf eigene Mac-Prozessoren außen vor, steht Apple mit der Apple Vision Pro ohne jede Frage vor seiner wichtigsten Produkteinführung seit dem Start der Apple Watch im Jahr 2015. Anders als bei den Premieren von iPhone, iPad und eben der Apple Watch handelt es sich bei der Apple Vision Pro jedoch um ein extrem komplexes Produkt.

Apple will im Zusammenhang mit dem Marktstart der Apple Vision Pro offenbar nichts dem Zufall überlassen. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman ist offenbar mit der Planung für die initialen Reviews der Apple Vision Pro vertraut. Demnach weicht Apple auch hier von der üblichen Vorgehensweise ab. Die von Apple ausgewählten Journalisten sollen die Brille in einer Woche zunächst im Rahmen einer Hands-on-Veranstaltung bei Apple kennenlernen, bevor sie sich eine Woche darauf am 23. Januar erneut bei Apple einfinden, um das Produkt detaillierter kennenzulernen. Erst im Anschluss daran sollen sie die Testgeräte tatsächlich auch erhalten.

Mit der Veröffentlichung der ersten Reviews ist dann Ende des Monats zu rechnen. Apple bietet die Brille vom Freitag, dem 2. Februar an über die eigenen Ladengeschäfte und seinen Onlineshop an. Die Freigabe für die Veröffentlichung der Produktbesprechungen dürfte dann auf den Dienstag oder Mittwoch in dieser Woche, also den 30. oder 31. Januar fallen.

Erste Reviews kommen Ende Januar

Wir sind gespannt, wie gut die Apple Vision Pro bei den von Apple ausgewählten Testern und vor allem auch bei den ersten Käufern ankommt. Letztere müssen ja mindestens 3.499 Dollar investieren, wenn sie sich das neueste Apple-Produkt vor die Augen klemmen wollen. Apropos Augen: Die Brille lässt sich auch mit optischen Gläsern ausstatten, hierfür werden dann entweder 99 oder 149 Dollar zusätzlich, abhängig davon, ob man eine einfache, magnetisch befestigte Sehhilfe oder angepasste Gläser wählt.

Links zum Thema: