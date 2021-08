Apple veröffentlicht Trailer für 2. Staffel von „The Morning Show“

Für den 17. September hat Apple den Start der zweiten Staffel der TV-Serie „The Morning Show“ angesetzt. Nach einem ersten Teaser wurde nun auch der offizielle Trailer für die anstehende Fortsetzung veröffentlicht.

Auch in der zweiten Staffel von „The Morning Show“ hat Apple die Hauptrollen mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon besetzt. In den Rollen von Alex und Bradley finden sich die beiden Darstellerinnen inmitten neuer Senderstrukturen und einer Welt im Wandel wieder, in der Apples Staffelbeschreibung zufolge die Identität im Fokus steht und die Kluft zwischen dem, was man präsentiert und was man wirklich ist, zunehmend an Relevanz gewinnt.

Neben Aniston und Witherspoon sind in Staffel 2 Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin und Marcia Gay Harden zu sehen. Neu kommen unter anderem Greta Lee, Ruairi O'Connor, Hasan Minhaj, Cybil Richards, Tara Karsian, Valeria Golino und Julianna Margulies hinzu.