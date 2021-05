Unternehmenskommunikation: Apple setzt auf Stella Low

Seit dem Rückzug des langjährigen Apple-Mitarbeiters Steve Dowling im Herbst 2019 blieb die Top-Position des Vice President of Worldwide Corporate Communications bei Apple fast zwei Jahre hindurch unbesetzt.

Stella Low und Vorgänger Steve Dowling | Bild: Cisco

Zwar kümmerte sich Apples Marketing-Chef Phil Schiller seit Dowlings Rückzug um das öffentliche Gesicht des Konzerns, seitdem dieser jedoch zum Apple Fellow gekrönt wurde und sich immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurückzieht (aktuell ist Schiller nur noch als App Store-Chef aktiv) war man in Cupertino jedoch auf der Suche nach einer offiziellen Nachfolgerin. Diese wurde mit Stella Stella Low nun gefunden.

Und Low, dies legt zumindest der Blick auf ihr Linkedin-Profil nahe, gehört nicht unbedingt zu den Misfits, den Rebels und den Troublemakers. So war Apples neue Kommunikations-Chefin zuletzt für den Netzwerk-Ausstatter Cisco in der selben Position aktiv und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich im Aufsichtsrat der American Heart Association.

Steve Dowling überblickte Influencer-Ära

Stella Low ergänzt die Führungsspitze Apples in unwägbaren Zeiten. Aktuell hat der Konzern in mehreren Regionen Weltweit mit Kartellrechtsverfahren zu kämpfen, muss sich in den USA vor Gericht gegen Epic durchsetzen und nicht nur seine Machenschaften im App Store rechtfertigen, sondern auch begründen, warum man Facebook und Google den Zugriff auf die Werbe-Tracking-Daten der Nutzer abdreht, die eigenen Werbeanstrengungen gleichzeitig jedoch erhöht.



Damit scheint Stella Low als neue Chefin der Unternehmenskommunikation vor deutlich größeren Herausforderungen zu stehen als ihr Vorgänger Steve Dowling. Dieser überblickte die Influencer-Ära, während der Apple auf eine komplett neue PR-Strategie wechselte. Seit der Markteinführung der Apple Watch hat sich der Konzern von der traditionellen Pressearbeit abgekehrt und statt auf das Wall Street Journal und die New York Times verstärkt auf Mode-Blogger, Fashion-Experten und Style-Spezialisten gesetzt um neue Geräte medial zu platzieren. Fachfremde Berichterstatter, die ihre kritiklosen Top-10-Videos oft einfach an den Feature-Highlights orientieren, die Apple bereits im Rahmen der Geräte-Vorstellung herausarbeitete.

Apple selbst kommentiert Lows Neueinstellung wie folgt: