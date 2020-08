Apple verlängert Homeoffice-Zeiten bis Anfang 2021

Während eines Interviews mit dem Finanznachrichten-Sender Bloomberg TV hat Apple-Chef Tim Cook angekündigt, die Rückkehr der Belegschaft in die Büroräume des Unternehmens verzögern und das Ende der coronabedingten Homeoffice-Regelungen erst Anfang des kommenden Jahres einleiten zu wollen.

Neben den lokalen Bedingungen, würde Apple bei der Entscheidung für eine zügige Mitarbeiter-Rückkehr auch die Fortschritte in der Impfstoff-Bereitstellung beobachten. Zudem stellt Apple seinen Mitarbeiter Covid-19-Tests zur Verfügung.

Tim Cook erklärt: „Wir haben den Zeitraum, in unsere amerikanischen Mitarbeiter zurück [in die Büros] kommen, bis Anfang nächsten Jahres erweitert. Darüber hinaus machen wir dies an den Fortschritten mit Impfstoffen und anderen Therapeutika abhängig. “

Was die Büro-Öffnungen angeht, wird sich Apple an den selben Richtlinien orientieren, die auch vor Store-Schließungen konsultiert werden und will flexibel bleiben. Verschlechtert sich die Lage wieder, könnte man zuvor vorgenommene Lockerungen wieder zurückdrehen.

Apple hatte für seinen Umgang mit den Filialschließungen kürzlich breites Lob geerntet.

Vorbildliche Filialschließungen

Amerikanische Verbraucher, die sich dafür interessieren wo die nächsten Corona-Hotspots zu erwarten sind, so das Wall Street Journal, seien gut damit beraten, die vorübergehenden Store-Schließungen Cupertinos im Blick zu behalten.

Nach Angaben des Journals kombiniert Apple mehrere Faktoren, die letztlich zu Store-Schließungen führen, vorbildlich. Unter anderem berücksichtigte der Konzern die Anzahl der positiven Fälle vor Ort, die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern und die Ergebnisse symptomfreier Covid-Tests.

Während in den USA zwischenzeitlich offene Stores erneut schließen mussten ist die Situation in Deutschland weiterhin entspannt. Die 15 hiesigen Apple Stores empfangen allesamt schon seit geraumer Zeit wieder Besucher, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Apple hat die Wiedereröffnung der deutschen Filialen mit Temperaturmessungen begleitet – ifun.de berichtete.