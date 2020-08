Apples Secure Enclave: Auf älteren Geräten kompromittiert

Apples „Secure Enclave“ ist ein Coprozessor der auf bestimmten Apple-Geräten bereitsteht, hier vom Hauptprozessor isoliert arbeitet und sich unter anderem um das sichere Management von Schlüsseln kümmert, die zur Ver- bzw. Entschlüsselung zahlreicher privater Inhalte benötigt werden.

Die „Secure Enclave“ ist dabei nicht nur auf iPhone (iPhone 5s oder neuer), Apple Watch (4. Generation oder neuer), HomePod und Apple TV verfügbar, auch alle Macs die über einen T1-Chip oder einem Apple T2-Sicherheitschip verfügen, nutzen die Secure Enclave im Alltag.

The Team Pangu has found an “unpatchable” vulnerability on the Secure Enclave Processor (SEP) chip in iPhones. https://t.co/9oJYu3k8M4 — Jin Wook Kim (@wugeej) July 29, 2020

Eben jene hardwareseitige Schutzmaßnahme, scheint nun kompromittiert worden zu sein. Dies haben chinesische Sicherheits-Forscher im Rahmen der MOSEC Mobile Security Conference in Shanghai gemeldet.

Die verwundbare Lücke im System sei „unpatchable“

Dem Team sei ein Angriff auf die Apples Secure Enclave, den das Unternehmen auch mit zukünftigen Sicherheitsupdates nicht verhindern könne. Die verwundbare Lücke im System sei „unpatchable“.

Was verheerend klingt, soll ersten Einschätzungen nach jedoch weit weniger dramatisch sein als zurückliegende Angriffe auf das iOS-Betriebssystem, die unter anderem vollständige Geräteübernahme über einen Browser ermöglichten.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Secure Enclave ausschließlich auf jenen Geräten verwundbar ist, die auch kompatibel zum sogenannten checkra1n-Jailbreak sind. Das iPhone XS und das iPad Air (3. Generation) sowie neuere Geräte sind damit nicht betroffen.

Relevant könnte die Schwachstelle für Strafverfolger und Ermittlungsbehörden sein, die so Zugriff auf Teile des iOS-Betriebssystems erlangen könnten, die normalerweise keine Informationen preisgeben.

Unterm Strich sind damit all jene iPhone- und iPad-Modelle angreifbar, die auf einen A7 bis A11-Chips setzen und sich im physischen Besitz der Angreifer befinden.

Eine Info, die sich also vornehmlich an Aktivisten, Journalisten und iPhone-Nutzer in totalitären Regimen richtet und weniger an technisch versierte iPhone-Anwender, die sich fragen, wann die nächste Jailbreak-Lösung erscheinen wird.