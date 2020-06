COVID-Rückschlag: Einzelne Apple Stores in den USA schließen wieder

Die Wiedereröffnung der Apple Stores in den USA hatte nicht lange Bestand. Die Corona-Situation zwingt das Unternehmen dazu, ausgewählte Ladengeschäfte wieder zu schließen. Betroffen sind Berichten zufolge Apple-Geschäfte in den Bundesstaaten Arizona, Florida, Nord- und Süd-Carolina.

Insbesondere die drei erstgenannten Staaten verzeichnen derzeit extrem viele Neuinfektionen. Die Maßnahme ist dann auch unbefristet angesetzt und trifft nach aktuellem Stand insgesamt elf Apple-Ladengeschäfte in den genannten Bundesstaaten.

In einer Stellungnahme gegenüber US-Medien äußert sich das Unternehmen wie folgt:

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Bedingungen in einigen der von uns bedienten Gemeinden schließen wir vorübergehend Geschäfte in diesen Gebieten", sagte Apple. "Wir gehen diesen Schritt mit großer Vorsicht an, da wir die Situation genau beobachten, und wir freuen uns darauf, unsere Teams und Kunden so schnell wie möglich zurück zu haben.