Apple-Verkaufsstart: iMac, iPad Pro und Apple TV 4K kommen ab morgen

Ob direkt bei Apple oder einem der Vertriebspartner bestellt, wer auf den bunten iMac, das neue iPad Pro oder das neue Apple TV 4K wartet, wird dieser Tage angenehm überrascht. Bei zahlreichen Kunden hat sich der ursprünglich angekündigte Liefertermin deutlich nach vorne verschoben.

Apple hatte in Folge der Ankündigung der neuen Geräte aus dem Liefertermin ja zunächst ein Geheimnis gemacht und hier den 28. Mai oder später genannt. Erst seit zwei Tagen wissen wir offiziell, dass der Verkaufsstart für iMac, iPad Pro und Apple TV 4K auf den 21. Mai gelegt wurde.

Infolge der Ankündigung haben nun zahlreiche Besteller erfreuliche Nachrichten erhalten. Amazon verschickt beispielsweise E-Mails, in denen statt dem ursprünglich genannten 28. Mai jetzt der 22. Mai als voraussichtlicher Liefertermin genannt wird. Ähnlich verhält es sich bei Apple. Hier wird zwar bei vielen Apple-Bestellungen noch der 28. Mai genannt, doch deuten Versandbestätigungen darauf hin, dass die Lieferung teils schon ab morgen erfolgt.

Wer jetzt erst bestellt, muss sich teilweise allerdings auf deutlich längere Wartezeiten einstellen. So hat sich der voraussichtliche Liefertermin für den iMac bei Apple auf Mitte bis Ende Juni verschoben. Das iPad Pro will Apple immerhin schon ab Anfang Juni verschicken und Apple TV 4K soll wenn’s gut läuft am 31. Mai geliefert werden.

Bei Amazon sind der neue iMac und auch Apple TV derzeit nicht bestellbar – wer hier im Vorfeld noch etwas ergattern konnte, hatte Glück und wird ab Samstag beliefert. Beim iPad Pro lässt sich zumindest eine Bestellung absetzen, der Liefertermin ist offen, Amazon nennt hier lediglich den morgigen 21. Mai als Verkaufsstart.

Die neuen Apple-Produkte im Video

Wie gewohnt hat Apple in den Tagen vor dem Verkaufsstart den Start der ersten Produktbesprechungen orchestriert. So haben wir vorgestern die ersten iMac-Videos gesehen, gestern dann gefolgt von den erstenImpressionen des neuen iPad Pro. Heute hat Apple dann den Maulkorb für die ersten Veröffentlichungen zum neuen Apple TV 4K aufgehoben.