Ring Video Doorbell Wired: Alexa-Türklingel für Trafo-Anschluss

Bereits im Januar angekündigt, ist die Ring Video Doorbell Wired jetzt in Deutschland erhältlich. Zum Preis von 59 Euro bringt die Amazon-Tochter damit ihre nach eigenen Aussagen kleinste und erschwinglichste Video-Türklingel in den Verkauf.

Die neue Ring-Videotürklingel wird an eine bestehende Türklingel-Verdrahtung angeschlossen – eine vorhandene Klingel mit Trafo ist also Voraussetzung. Bildübertragung und Gegensprechfunktion laufen dann über WLAN und können in Verbindung mit Alexa-Geräten oder der App des Herstellers verwendet werden. Nach Aktivierung des Alexa-Skills des Herstellers stehen dann Befehle wie "Alexa, antworte auf die Eingangstür" für die Gegensprechfunktion oder "Alexa, zeige mir die Eingangstür" für eine Liveansicht auf kompatiblen Alexa-Geräten zur Verfügung.

In der Ring-App lassen sich auch Bereiche für die Bewegungsüberwachung definieren, entsprechende Benachrichtigungen lassen sich dann auf Mobilgeräten empfangen. Optional stehen verschiedene Abo-Optionen ab 3 Euro pro Monat zur Verfügung, dazu zählen eine Pre-Roll-Funktion um zu sehen, was kurz vor dem auslösenden Ereignis geschehen ist, oder erweiterte Benachrichtigungs-Konfigurationen zur Verfügung.

Die Ring Video Doorbell Wired ist mit einer HD-Kamera Nachtsichtfunktion und integriertem Bewegungsmelder ausgestattet. Wer über die Benachrichtigung per Alexa oder App hinaus noch einen Klingelton hören will, kann die Türklingel zum Preis von 79 Euro im Paket mit einem „Ring Chime“ erstehen. Der kleine Funklautsprecher kann im WLAN-Bereich in einer Steckdose platziert werden.