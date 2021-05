HomePod-Timer lassen sich mit iOS 14.7 in der Home-App verwalten

Die neu und bislang nur für Entwickler verfügbare erste Beta-Version von iOS 14.7 bringt eine nennenswerte Funktionserweiterung für HomePod-Besitzer mit sich. Timer auf den Apple-Lautsprechern lassen sich künftig auch in der Home-App einstellen. Bislang ist dies ausschließlich über Siri möglich und auch dies war anfangs nur eingeschränkt möglich. Erst ein halbes Jahr nach der Markteinführung des Siri-Lautsprechers hat Apple die Möglichkeit ergänzt, mehrere Timer auf dem HomePod zu starten.

Das Apple-Blog 9to5Mac ist mit ersten Screenshots zu der Funktionserweiterung zur Stelle. Die neue Funktion versteckt sich in den HomePod-Einstellungen innerhalb der Home-App, direkt unter dem bereits vorhandenen Bereich für auf dem HomePod gestellte Wecker.

In der Home-App lassen sich mehrere HomePod-Timer anlegen, benennen und verwalten. Laufende Timer werden hier auch mit ihrer aktuellen Countdown-Zeit angezeigt. Auf den Screenshots ist allerdings ersichtlich, dass Apple noch an dieser Funktion arbeitet, so fehlen zum Teil noch die finalen Beschriftungen und sind durch Platzhaltertexte ergänzt.

Der Zugriff auf die Timer läuft dabei auf dem HomePod und iOS-Geräten synchron, die aktuellen Timer sind also sowohl per Siri als auch von den iOS-Geräten aus abruf- und veränderbar.