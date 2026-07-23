Apple vereinfacht den Wechsel von HFS+ zu APFS

Apple erleichtert den Umstieg von älteren, verschlüsselten Mac-Laufwerken auf APFS. Eine aktualisierte Support-Seite beschreibt nun erstmals die direkte Konvertierung von verschlüsseltem HFS+ zu verschlüsseltem APFS – ohne den Datenträger vorher entschlüsseln oder löschen zu müssen.

Hintergrund ist eine angekündigte Änderung in macOS 28. Ab dieser Version unterstützt Apple das alte Format „Mac OS Extended“, auch HFS+ genannt, nur noch auf unverschlüsselten Volumes. Verschlüsselte HFS+-Festplatten, SSDs und andere Datenträger müssen daher vor dem Update angepasst werden. Bereits macOS 26 kann Nutzer auf betroffene Laufwerke hinweisen.

Umwandlung ohne Löschen möglich

In der ersten Fassung seiner Hinweise hatte Apple lediglich empfohlen, betroffene Laufwerke zu entschlüsseln oder vollständig neu zu formatieren. Nun gibt es im englischen Support-Dokument eine einfachere dritte Möglichkeit: Im Festplattendienstprogramm wird das verschlüsselte Volume ausgewählt und anschließend über „Bearbeiten“ und „In APFS konvertieren“ direkt umgewandelt.

Die vorhandenen Daten sollen dabei erhalten bleiben und der Datenträger bleibt verschlüsselt. Ein vorheriges Backup ist dennoch dringend zu empfehlen. Gerade bei älteren Laufwerken kann eine Dateisystem-Konvertierung fehlschlagen oder bestehende Probleme sichtbar machen.

Apple hat das moderne APFS-Dateisystem bereits 2017 mit macOS High Sierra eingeführt. Auch auf ifun.de haben wir wiederholt darauf hingewiesen, dass verschlüsselte HFS+-Datenträger auf neueren Macs Probleme verursachen können.

Ausnahme für Time-Machine-Laufwerke

Die direkte Konvertierung gilt ausdrücklich nicht für verschlüsselte Time-Machine-Backup-Laufwerke. Wer noch eine solche Sicherungsplatte verwendet, muss die vorhandenen Backups daher anderweitig sichern oder eine neue, mit APFS formatierte Festplatte für Time Machine einrichten.

Unverschlüsselte HFS+-Volumes bleiben auch unter macOS 28 lesbar. Betroffen sind ausschließlich Datenträger, bei denen das Festplattendienstprogramm unter dem Namen sowohl „Mac OS Extended“ als auch „Verschlüsselt“ anzeigt. Apple empfiehlt, die Umstellung noch vor der Installation von macOS 28 vorzunehmen.