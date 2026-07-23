Sommer-Update für Tesla: Viele Neuerungen, aber kein CarPlay

Tesla hat sein Sommer-Update 2026 angekündigt. Die neue Fahrzeugsoftware erweitert unter anderem den KI-Assistenten Grok, verbessert die Navigation und verlagert weitere Einstellungen in die Tesla-App. Die Verteilung soll in Kürze beginnen und wie üblich schrittweise erfolgen.

Grok steuert Klima und Musikwiedergabe

Grok erhält erstmals Zugriff auf mehrere häufig verwendete Fahrzeugfunktionen. Der Assistent kann auf Zuruf Telefonate starten, Musik suchen und abspielen, die Klimaanlage einstellen oder das Handschuhfach öffnen. Zudem beantwortet er Fragen zum jeweiligen Tesla.

Damit lässt sich ein größerer Teil der Bedienung erledigen, ohne während der Fahrt durch Menüs auf dem zentralen Touchscreen navigieren zu müssen. Grok soll im Zuge des Updates zudem in weiteren europäischen Ländern verfügbar werden.

Navigation merkt sich bevorzugte Strecken

Die automatische Navigation berücksichtigt künftig nicht mehr nur Zuhause, Arbeitsstätte und Kalendereinträge. Tesla will auch regelmäßig besuchte Ziele erkennen, etwa die Schule auf dem Weg zur Arbeit oder das Fitnessstudio am Abend.

Zudem soll das Fahrzeug bevorzugt Strecken vorschlagen, die der Fahrer in der Vergangenheit bereits genutzt hat. Damit reagiert Tesla auf ein häufiges Problem automatischer Routenplaner, die ungeachtet persönlicher Vorlieben stets die rechnerisch schnellste Verbindung auswählen.

Mehr Funktionen wandern in die Tesla-App

Über die Smartphone-App lässt sich künftig festlegen, mit welchem Akkustand das Fahrzeug sein Ziel erreichen soll. Auch selbst erstellte Designs für die digitale Fahrzeugdarstellung können ohne den bisherigen Umweg über einen USB-Stick übertragen werden. Für Deutschland zwar nicht relevant, aber auch Statistiken zur Nutzung der Selbstfahrfunktionen lassen sich nun auf dem Smartphone ansehen und teilen.

Weitere Neuerungen umfassen eine Sperre für die Steuerung des hinteren Displays, eine Punktewertung für die nur im Stand verfügbare Karaoke-Funktion sowie Kamera- und Mikrofonzugriff für Webseiten im Fahrzeugbrowser. Supercharger lassen sich zudem anhand ihres Namens suchen.

Quelle: Gologolum/X

Apple Music verbessert, CarPlay bleibt außen vor

Auch Apple Music erhält eine kleine Verbesserung. Titel können künftig direkt aus der Suche und von Künstlerseiten zur aktuellen Warteschlange hinzugefügt werden. Tesla hatte den Musikdienst bereits Ende 2022 in sein eigenes Infotainmentsystem integriert.

Eine Unterstützung für Apple CarPlay bringt das Sommer-Update dagegen weiterhin nicht. Tesla setzt unverändert vollständig auf die eigene Oberfläche und ermöglicht damit auch künftig keinen direkten Zugriff auf iPhone-Apps wie Apple Karten, Nachrichten, Podcasts oder alternative Navigationsdienste über den Fahrzeugbildschirm.

Besitzer, die CarPlay dennoch im Tesla verwenden möchten, bleiben auf externe Displays oder Hilfslösungen angewiesen. Eine mögliche Alternative für vorhandene iPhones und iPads haben wir mit der App Car Play Connect bereits vorgestellt.