Sommer-Update für Tesla: Viele Neuerungen, aber kein CarPlay
Tesla hat sein Sommer-Update 2026 angekündigt. Die neue Fahrzeugsoftware erweitert unter anderem den KI-Assistenten Grok, verbessert die Navigation und verlagert weitere Einstellungen in die Tesla-App. Die Verteilung soll in Kürze beginnen und wie üblich schrittweise erfolgen.
Grok steuert Klima und Musikwiedergabe
Grok erhält erstmals Zugriff auf mehrere häufig verwendete Fahrzeugfunktionen. Der Assistent kann auf Zuruf Telefonate starten, Musik suchen und abspielen, die Klimaanlage einstellen oder das Handschuhfach öffnen. Zudem beantwortet er Fragen zum jeweiligen Tesla.
Damit lässt sich ein größerer Teil der Bedienung erledigen, ohne während der Fahrt durch Menüs auf dem zentralen Touchscreen navigieren zu müssen. Grok soll im Zuge des Updates zudem in weiteren europäischen Ländern verfügbar werden.
Navigation merkt sich bevorzugte Strecken
Die automatische Navigation berücksichtigt künftig nicht mehr nur Zuhause, Arbeitsstätte und Kalendereinträge. Tesla will auch regelmäßig besuchte Ziele erkennen, etwa die Schule auf dem Weg zur Arbeit oder das Fitnessstudio am Abend.
Zudem soll das Fahrzeug bevorzugt Strecken vorschlagen, die der Fahrer in der Vergangenheit bereits genutzt hat. Damit reagiert Tesla auf ein häufiges Problem automatischer Routenplaner, die ungeachtet persönlicher Vorlieben stets die rechnerisch schnellste Verbindung auswählen.
— Tesla (@Tesla) July 21, 2026
Mehr Funktionen wandern in die Tesla-App
Über die Smartphone-App lässt sich künftig festlegen, mit welchem Akkustand das Fahrzeug sein Ziel erreichen soll. Auch selbst erstellte Designs für die digitale Fahrzeugdarstellung können ohne den bisherigen Umweg über einen USB-Stick übertragen werden. Für Deutschland zwar nicht relevant, aber auch Statistiken zur Nutzung der Selbstfahrfunktionen lassen sich nun auf dem Smartphone ansehen und teilen.
Weitere Neuerungen umfassen eine Sperre für die Steuerung des hinteren Displays, eine Punktewertung für die nur im Stand verfügbare Karaoke-Funktion sowie Kamera- und Mikrofonzugriff für Webseiten im Fahrzeugbrowser. Supercharger lassen sich zudem anhand ihres Namens suchen.
Quelle: Gologolum/X
Apple Music verbessert, CarPlay bleibt außen vor
Auch Apple Music erhält eine kleine Verbesserung. Titel können künftig direkt aus der Suche und von Künstlerseiten zur aktuellen Warteschlange hinzugefügt werden. Tesla hatte den Musikdienst bereits Ende 2022 in sein eigenes Infotainmentsystem integriert.
Eine Unterstützung für Apple CarPlay bringt das Sommer-Update dagegen weiterhin nicht. Tesla setzt unverändert vollständig auf die eigene Oberfläche und ermöglicht damit auch künftig keinen direkten Zugriff auf iPhone-Apps wie Apple Karten, Nachrichten, Podcasts oder alternative Navigationsdienste über den Fahrzeugbildschirm.
Besitzer, die CarPlay dennoch im Tesla verwenden möchten, bleiben auf externe Displays oder Hilfslösungen angewiesen. Eine mögliche Alternative für vorhandene iPhones und iPads haben wir mit der App Car Play Connect bereits vorgestellt.
Entwickler: Tesla, Inc.
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Denke CarPlay kommt dann mit iOS27 und den Holiday Update von Tesla im Herbst.
Ganz ehrlich… Ich brauche auch kein CarPlay wenn das vorhandene System so funktioniert wie es soll.
Hab ich bei 3 Jahren Tesla auch gedacht , jetzt hab ich ein Fahrzeug was ein sehr gutes Infotainment hat und trotzdem bin ich froh über ein perfekt integriertes Carplay
Darf ich fragen, welches Fahrzeug Du hast?
Same here. 3 Jahre Tesla und bin froh wieder ein Fahrzeug mit Integration zu haben.
Was für eine Art von Integration meinst du?
Von BMW, Mercedes, Kia und VW bin ich bisher nicht überzeugt.
CarPlay als solches. Ich nutze Apps unterwegs, die gibt es nicht nativ bei Tesla oder anderen Herstellern. Daher bin ich froh, CarPlay zu haben. Abgesehen davon das ich mich im neuen BMW iX3 viel wohler fühle. Das ist für mich ein Auto, in das ich gerne einsteige.
Hot take
CarPlay im Tesla ist so unnötig wie ein Reservekanister.
Yep.
Dann wäre zumindest ein Tesla App Store nett. Es gibt halt doch noch mehr Streamingdienste als die paar die Tesla vorsieht, Hörbücher gibt es auch noch, oder so Sachen wie Chargeprice (Tesla zeigt ja bei Langsamladern nur eine sehr kleine Auswahl an) und „Place to pee“ wären auch nett.
Ich wäre für CarPlay und wer es nicht nutzen will muss ja nicht.
Genau, ein fahrender Computer, der dir nicht mal ne WhatsApp vorlesen kann. Das kann jeder poplige Kleinstwagen heutzutage.
Wieso soll er das beim fahren vorlesen?
Da sollst du fahren, und nicht mit den Gedanken bei WhatsApp sein.
Außerdem – iMessage kann er vorlesen.
Mit Gedanken ist man ja bei den Inhalten der Nachricht und nicht bei WhatsApp. Und natürlich sollte er die Nachricht besser vorlesen können als Leute dazu verleiten das Handy in die Hand nehmen zu müssen
Genau so ist es
Einzelmeinung…
Anrufe, Handschuhfach und Klima gehen auch ohne Grok schon per Sprachbefehl
Geht alles ohne Grok mit dem Sprachbefehlen, allerdings benötigst Du für Grok noch nicht einmal mehr eine Taste sondern kannst ihn direkt mit „Hey Grok“ ansprechen, also komplett „Hands Free“. Finde ich persönlich echt cool …
Aber nur über die Fahrzeug Sprachsteuerung. (Kurzes Drücken)
Grok selber kann noch nicht darauf zu greifen. (Langes Drücken)
Ich wüsste nicht, für was ich CarPlay in meinem Tesla bräuchte. Apple Podcasts und Apple Music sind ja bereits als Apps vorhanden. Einzig WhatsApp könnte interessants ein; aber auch das wäre als native App möglich. Die Schwierigkeit lt. Tesla liegt in Karten; bzw. der Vollintegration in das Fahrzeugsystem.
So unterschiedlich ist das. Ich würde kein Auto mehr kaufen, wenn es kein CarPlay hat!
Dachte ich auch, bis ich nen Tesla gefahren bin.
Gibt ja noch Produkte nem den Apple Apps undicht habe keine Lust alles überall noch mal zu integrieren. Und zB bei Hörbüchern dann im
automdas noch mal ausguwählen wo ich bin.
Einfach anstöpseln und weitermachen direkt mit allen Apps ohne Abstriche. (Ja, meine sind alle in CarPlay verfügbar)
Bei unserem 3 Monate alten VW (Softwareversion 5.6) heißt es jetzt schon, dass wir vermutlich keine Updates mehr bekommen werden. Die Hardware ist zu alt (!) und unterstützt die aktuelle 6.x nicht.
Typisch VW, wir sind nach einem ID5 weg von dieser Marke und glücklich mit Tesla.
Ist ja auch ein VW… ;D da war das von vorn herein klar.
Natürlich nicht. 6.x läuft auf einem Android OS währen ältere Systeme noch auf Cariad Schrott laufen. Ein OS Wechsel erfordert eben andere Hardware.
Und dann das neue mit Rivian entwickelte System wird die jetzigen ( neuen ) wieder nicht unterstützen.
Bis sich das eingependelt hat gehen bestimmt 6 Jahre ins Land.
Carplay im Tesla wäre daher cool, dass ich keine Premium Connectivity mehr brauche, um direkt beim Einsteigen (ohne Hotspot) Musik, Podcasts etc. zu hören. Ich würde es durchaus begrüßen.