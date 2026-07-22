Die Wahrheit steckt in 1.478 Teilen: LEGO bringt „Akte X“

LEGO holt eine der bekanntesten Fernsehserien der Neunzigerjahre zurück. Das neue Ideas-Set „The X-Files“ bildet Fox Mulders Büro, eine Waldlichtung und eine Begegnung mit einem UFO nach. Der Bausatz umfasst 1.478 Teile und richtet sich mit seiner Altersempfehlung ab 18 Jahren vor allem an Sammler und Fans der Mystery-Serie.

Das Modell entstand im Rahmen der „90s Nostalgia Challenge“ von LEGO Ideas. Der Entwurf des australischen 3D-Künstlers Brent Waller wurde von der Community zum Sieger gewählt und anschließend gemeinsam mit den LEGO-Designern zum offiziellen Set weiterentwickelt. Erst kürzlich hatte es mit dem von Fans entworfenen iMac G3 einen weiteren Ideas-Entwurf in die engere Auswahl geschafft.

Mulders Büro und ein schwebendes UFO

Im Mittelpunkt steht Mulders Kellerbüro beim FBI. Darin finden sich bekannte Details wie das „I Want to Believe“-Poster, eine X-Akte, Sonnenblumenkerne und die in der Decke steckenden Bleistifte. Das Schreibtischsegment kann herausgenommen werden, um die Einrichtung besser betrachten zu können.

Daneben gehört eine separat aufstellbare Waldszene zum Set. Über ihr wird das UFO auf einem transparenten Stab befestigt, sodass es in der Luft zu schweben scheint. Zusammengesetzt ist das Modell 30 Zentimeter hoch sowie jeweils 23 Zentimeter breit und tief.

Acht Figuren und zahlreiche Easter Eggs

LEGO legt dem Set acht Minifiguren bei. Neben Fox Mulder und Dana Scully sind Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, der Parasit und ein grauer Außerirdischer enthalten. Auch ein Frosch und eine Biene gehören zum Zubehör.

Zur Ankündigung hat LEGO zudem einen Kurzfilm veröffentlicht, in dem Gillian Anderson noch einmal in die Rolle von Dana Scully schlüpft und das neue Modell untersucht.

Scullys Labor gibt es zum Start gratis

Das LEGO-Ideas-Set „The X-Files“ kostet 199,99 Euro. Mitglieder des kostenlosen LEGO-Insiders-Programms können es ab dem 1. August bestellen. Der reguläre Verkaufsstart folgt am 4. August.

Wer das Set zwischen dem 1. und 10. August direkt bei LEGO kauft, erhält solange der Vorrat reicht „Scullys Labor“ als kostenlose Zugabe. Das zusätzliche Modell besteht aus 221 Teilen und enthält eine weitere Scully-Minifigur mit Laborkittel, Schutzbrille und medizinischem Untersuchungsraum.